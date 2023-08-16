Мережа Döner Маркетів, яку розвиває МХП з партнерами, зросла до 150 закладів

Мережа смачного безпечного стритфуду Döner Маркет налічує вже 150 закладів. Ювілейний відкрився у Запоріжжі

Döner Маркети – це місце, де гості завжди можуть скуштувати шаурму та донери, а також нагетси, сирні палички, картоплю фрі та інші страви. Перша точка бренду була відкрита в Києві у вересні 2020 року. Зараз заклади мережі працюють у різних населених пунктах 20-ти областей України.

У кожному Döner Маркеті панують три основних принципи: єдиний смак, технологічність та безпека й контроль. Для приготування страв використовуються продукти тільки від перевірених постачальників. Наприклад, шаурма й донери готуються з курятини «Наша Ряба» та яловичини Skott Smeat.

«Мережа Döner Mаркет, яку ми розвиваємо з партнерами, стає синонімом якісно нового, смачного українського стритфуду. Популярність такого формату страв загалом зростає за рахунок зручності та швидкості та споживання. А секрет успіху нашої мережі полягає ще й у дотриманні всіх вимог якості та безпечності, а також відповідальному підході до сервісу. Розвиток мережі Döner Mаркетів у тісній взаємодії з партнерами дозволяє нам не тільки створювати комфортні заклади харчування для українців, а ще й нарощувати кількість відповідального бізнесу, який працює прозоро, сплачує податки й таким чином підтримує економіку України», – зазначає Дмитро Озеран, керівник управління по роботі з франчайзі компанії МХП.

Заклади Döner Маркет бувають різних форматів: корнери в торгово-розважальних центрах, окремі заклади більших і менших розмірів, Döner-кафе. Для роботи на подіях з великою кількістю людей є мобільна точка Döner Трак. Над таким різноманіттям МХП з партнерами працюють для того, щоб споживач завжди міг знайти заклад мережі й смачно та безпечно поїсти.

«Основна перевага Döner Mаркетів полягає в тому, що це доступні й зручні місця для споживачів. У своїх закладах ми пропонуємо українцям якісний продукт і належний рівень обслуговування. І МХП дуже допомагає нам у цьому напрямі. Наприклад, коли ми відкриваємо кожен новий Döner Mаркет, фахівці з МХП активно долучаються та разом з нами розробляють проєкт з нуля і до точки, яка готова приймати гостей. А після відкриття в кожному закладі відбуваються регулярні аудити. Така співпраця допомагає нам робити Döner Mаркети, які подобаються споживачам», – говорить Олександр Новіков, партнер МХП із Запоріжжя.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині перебуває на етапі трансформації в кулінарну компанію. Одним із напрямів цієї трансформації є розвиток у сегментах HoReCa та ритейлу. Станом на червень 2023 року МХП розвиває понад 1500 торгових точок різного спрямування. Крім закладів безпечного стритфуду Döner Маркет, це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».