Ціна п͏р͏одуктового набору зростає͏ чи не кожен день, і це - факт сьогодення, який не͏можливо уникнут͏и: збільшується ціна на яйця, фрукти та овочі тощо. І це ще не фінал. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, надалі ціни будуть зростати навіть на хлібобулочні вироби, а все - через можливі відключення електроенергії, а також необхідність забезпечення умов зберігання продуктів.

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Все це змушує ринок, а зокрема ритейл адаптуватися до нових умов та розробляти стратегії для збереження конкурентоспроможності. Як до таких змін адаптується ЕКО МАРКЕТ та чи очікувати клієнтам мережі супермаркетів збільшення цін на продукти - читайте далі.

Баланс між якістю та доступністю

"ЕКО МАРКЕТ - це в першу чергу доступний супермаркет для кожного українця. Ми кожного дня намагаємося регулювати ціни та утримувати їх на доступному рівні для всіх, при цьому не погіршуючи якість продуктів", - розповідає генеральний директор ЕКО МАРКЕТ Інна Мірошниченко.

За її словами, мета, яку ставить перед собою ЕКО МАРКЕТ зараз - це зменшення впливу зовнішніх факторів на цінову політику компанії.

"Голо͏вна мета ЕКО МАРКЕТ - д͏а͏ти ͏клієнтам вигідні умови для ͏покупки на͏віть у важкі часи, на які ми не можемо закривати очі та ховати голову в пісок. Для цього ком͏панія ввела декілька пр͏ограм, що спрямован͏і н͏а доступність п͏родуктів та під͏тримку ло͏яльнос͏т͏і клієнтів", - пояснює Інна Мірошниченко.

Доступні ціни на товари першої необхідності

Знижки на певні товари в супермаркетах ЕКО МАРКЕТ оновлюються щотижня. Особливо це стосується м’яса та овочів, де закупівельна ціна може часто змінюватися. Такий підхід дозволяє компанії регулярно пропонувати клієнтам вигідні пропозиції, щоб вони могли заощаджувати.

Загалом, ЕКО МАРКЕТ приділяє особливу увагу ціноутворенню на товари першої необхідності. Наприклад, зараз в їхній мережі кілограм цукру доступний за однією з найнижчих цін на ринку у порівнянні з конкурентами. Така різниця обумовлена високим попитом і гнучкою ціновою політикою, яку ЕКО МАРКЕТ підтримує задля доступності продуктів для кожного

Як ЕКО МАРКЕТ стримує ціни на продукти

"Екодяка"

Наразі в мережі супермаркетів діє оновлена програма лояльності "Екодяка", з якою робити покупки в супермаркеті набагато вигідніше.

"Екодяка" - це бонусна програма, завдяки якій кожен клієнт отримує кешбек 1% від суми чека покупки на картку, можливість отримати подарунки до різних свят та можливість брати участь у розіграшах компанії. Головне - встановити додаток ЕКО МАРКЕТ собі на телефон та не забувати користуватися їм під час кожної покупки в магазині.

Накопичені бонуси власник картки може використати для часткового або повного розрахунку за товари.

Загалом в мережі ЕКО МАРКЕТ активно працює програма лояльності, чат боти та канали зі знижками.

"Кожен клієнт - це окрема особистість для ЕКО МАРКЕТ. Тому ми активно користуємося персональними пропозиціями: як прямими знижками, так і кешбеком - віртуальними бонусами, які можна обміняти на знижку для наступних покупок", - зазначила Інна Мірошниченко та додала, що для учасників програми лояльності від ЕКО МАРКЕТ збільшується розмір пропозиції до 60% по окремим товарам та категоріям.

"Національний кешбек"

Для того, аби покупки в ЕКО МАРКЕТ були ще вигіднішими для клієнтів,мережа супермаркетів у вересні цього року долучилася до державної програми Президента України "Національний кешбек". Отож купуючи товари українського виробництва кожен покупець магазину отримує кешбек від держави у розмірі 10%.

"Для нас було дуже важливим приєднання до програми "Національний кешбек", бо ми підтримуємо національного виробника. Частка вітчизняних продуктів в мережі ЕКО МАРКЕТ складає понад 70% і буде збільшуватися надалі", - розповіла генеральний директор ЕКО МАРКЕТ.

Співпраця з вітчизняними виробниками

У зв’язку з економічною ситуацією та великим попитом на купівлю необхідних для життя товарів, ЕКО МАРКЕТ і надалі буде продовжувати шукати шляхи зменшення цін на продукти, зокрема поглиблюючи співпрацю з вітчизняними виробниками.

"Компанія планує і надалі акцентувати увагу на співпраці з українськими постачальниками, що дозволить скоротити витрати на логістику і забезпечить більший доступ до продуктів для покупців в Украïні, бо у кожного покупця повинен бути шанс обирати добрі п͏роду͏кти за прийнятними цінами, і ми як ри͏тейле͏р робимо все ͏щоб допом͏огти їх у цьому", - резюмувала Інна Мірошниченко.