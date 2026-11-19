Зростання витрат на логістику, енергоносії та персонал змушує українських ритейлерів переглядати підходи до закупівель і співпраці з постачальниками. Водночас бізнес має забезпечувати наявність товарів на полицях, стримувати роздрібні ціни та зберігати прибутковість. У таких умовах навіть незначні зміни закупівельної вартості або строків доставки можуть впливати на фінансові результати магазину. Додаткове навантаження створюють витрати на резервне електроживлення, альтернативні маршрути доставки та забезпечення безперервної роботи. За таких обставин особливого значення набувають переговори з постачальниками. Йдеться не лише про знижки, а й про відтермінування платежів, оптимальні обсяги закупівель, гнучкі графіки доставки та розподіл ризиків. У цьому матеріалі Dilo розглядає, як ритейлерам адаптувати закупівлі та умови співпраці під час кризи.

Як криза змінює відносини між ритейлерами та постачальниками

У стабільних умовах магазини можуть прогнозувати закупівлі на основі попередніх продажів і погоджених графіків. Під час кризи ці розрахунки доводиться частіше переглядати через зміни попиту, собівартості товарів та логістичних можливостей.

Для ритейлерів важливими стають не лише закупівельні ціни, а й надійність партнера, можливість змінювати замовлення та своєчасно отримувати інформацію про перебої. Постачальники, своєю чергою, зацікавлені в прогнозованих обсягах продажів і своєчасних розрахунках.

Як зростання закупівельних цін впливає на ритейл

Підвищення закупівельної вартості змушує ритейлера обирати між збільшенням роздрібних цін і скороченням власної маржі. Обидва рішення мають ризики: подорожчання може зменшити попит, а збереження попередньої ціни – прибутковість продажів.

Наприклад, якщо магазин купує товар за 80 грн і продає за 100 грн, його валова маржа становить 20%. Після подорожчання закупівлі до 90 грн маржа скорочується до 10% за умови, що ціна реалізації залишається незмінною – 100 грн.

Зростання закупівельних цін впливає не лише на маржу, а й на інші аспекти роботи магазину. Ритейлери не завжди можуть повністю перекласти подорожчання товарів на покупців, оскільки це може призвести до скорочення продажів. Тому бізнес змушений переглядати цінову політику, частіше використовувати акційні пропозиції та змінювати структуру асортименту відповідно до купівельної спроможності населення.

Водночас дорожчі закупівлі збільшують потребу в обігових коштах. Якщо товар продається повільно, гроші довше залишаються вкладеними в запаси, а витрати на їх зберігання можуть зростати. Це змушує ритейлерів уважніше планувати обсяги замовлень, контролювати оборотність продукції та переглядати умови співпраці з постачальниками.

Напрям впливу Можливі короткострокові наслідки Довгострокові ризики Роздрібні ціни Підвищення вартості товарів або збільшення кількості акцій. Перехід частини покупців до конкурентів із нижчими цінами. Прибутковість Скорочення валової маржі через подорожчання закупівель. Зниження рентабельності та збитковість окремих товарних категорій. Асортимент Збільшення частки бюджетної продукції та товарів власних торговельних марок. Скорочення вибору товарів у середньому й преміальному сегментах. Поведінка покупців Зростання попиту на знижки, акції та дешевші аналоги. Закріплення нових купівельних звичок і зменшення попиту на дорожчу продукцію. Товарні запаси Зменшення обсягів окремих закупівель і частіший перегляд замовлень. Накопичення товарів із низькою оборотністю та збільшення потреби в обігових коштах.

Чому виникають перебої з постачанням товарів

Причинами затримок можуть бути пошкодження виробничих підприємств і складів, перебої з електропостачанням, дефіцит транспорту та зміни логістичних маршрутів. Під час війни додатковим чинником залишаються безпекові ризики.

Як йдеться в матеріалі Асоціації ритейлерів України, пошкодження великих логістичних об'єктів змушує бізнес переглядати принципи зберігання запасів і розподілу товарних потоків. Для магазинів це означає необхідність мати альтернативних постачальників, передбачати можливі затримки та заздалегідь узгоджувати порядок дій у разі порушення графіка доставки.

Додатковою причиною тимчасової нестачі товарів у магазинах може бути ажіотажний попит. Під час кризових ситуацій покупці іноді починають масово закуповувати продукти тривалого зберігання, і магазини не завжди встигають поповнювати запаси, навіть якщо самих товарів на ринку достатньо.

Як зміна попиту впливає на асортимент і закупівлі

Коли покупці починають частіше купувати одні товари й рідше – інші, магазинам доводиться змінювати асортимент і плани закупівель. Наприклад, через зростання цін споживачі можуть переходити на дешевші аналоги або товари власних торговельних марок. Водночас сезонність, акції та зміна купівельних звичок також впливають на те, яка продукція має попит.

Якщо магазин продовжує закуповувати товари за попередніми прогнозами, частина продукції накопичується на складі, тоді як популярних позицій бракує. Це призводить до додаткових витрат на зберігання та ризику втрати продажів.

Тому асортимент потрібно регулярно переглядати відповідно до фактичного попиту. Якщо продажі певних товарів зростають, ритейлер може збільшувати обсяги їх закупівель або частоту постачання. Якщо попит знижується – скорочувати замовлення, переглядати асортимент і проводити акції для реалізації залишків.

Як домовлятися з постачальниками про ціни та умови закупівель

Переговори під час кризи доцільно будувати на розрахунках і взаємних інтересах. Ритейлеру потрібні доступні ціни та стабільне постачання, а виробнику чи дистриб'ютору – прогнозовані замовлення й своєчасна оплата.

Тому предметом домовленостей мають бути не лише ціни, а й мінімальні партії, строки платежів, доставка та можливість коригувати замовлення.

Як вести переговори з постачальниками під час кризи

Перед переговорами варто проаналізувати поточні закупівлі: які товари забезпечують найбільший виторг, скільки коштує їх доставка, як часто виникають затримки та чи є альтернативні пропозиції. Також важливо оцінити, наскільки магазин залежить від конкретного постачальника і яку частку його замовлень забезпечує.

Постачальнику доцільно пропонувати конкретні умови. Наприклад, регулярні замовлення певного обсягу в обмін на знижку, відтермінування оплати або стабільний графік поставок.

Важливо обговорювати й можливі ризики. Якщо постачальник не зможе виконати замовлення, сторони мають заздалегідь визначити, коли він повідомить про затримку, чи можлива часткова доставка та як змінюватимуться строки розрахунків. Досягнуті домовленості варто фіксувати письмово, щоб уникнути непорозумінь під час подальшої співпраці.

Як переглядати закупівельні ціни та отримувати знижки

Щоб отримати вигідніші закупівельні ціни, ритейлеру варто регулярно порівнювати пропозиції різних постачальників, зокрема виробників, імпортерів і дистриб'юторів. Для цього можна використовувати оптові B2B-платформи, запитувати комерційні пропозиції безпосередньо у виробників або проводити відбір постачальників на конкурентних умовах.

Один зі способів зменшити закупівельну ціну – домовитися про знижку за обсяг або накопичувальний бонус за виконання погодженого плану закупівель. Однак більша партія потребує додаткових обігових коштів і місця на складі, тому нижча ціна за одиницю товару не завжди означає загальну економію.

Наприклад, знижка 5% на партію вартістю 100 тис. грн забезпечить економію 5 тис. грн. Але якщо товар продаватиметься повільно, витрати на зберігання та фінансування запасів можуть зменшити цю вигоду.

Тому перед погодженням нових умов потрібно розрахувати повну вартість закупівлі з урахуванням доставки, зберігання та строків оплати. Альтернативами знижці за великий обсяг можуть бути менші партії за регулярним графіком, бонуси за стабільні закупівлі, спільне планування акцій або гнучкіші умови розрахунків.

Як домовитися про фіксацію цін і довгострокові контракти

Фіксація закупівельної ціни допомагає прогнозувати витрати, проте під час інфляції та валютних коливань постачальники не завжди готові гарантувати незмінну вартість надовго.

Компромісом може бути фіксація ціни на визначений період із погодженим механізмом перегляду. Наприклад, сторони можуть передбачити зміну вартості за істотного подорожчання сировини або транспортування.

У довгостроковому договорі також варто визначити мінімальні обсяги закупівель, умови оплати, відповідальність за затримки та порядок зміни графіка постачання. Це зменшує ризик суперечок і допомагає обом сторонам планувати роботу.

Як оптимізувати закупівлі та товарні запаси в умовах кризи

Надмірні товарні запаси заморожують обігові кошти, а недостатні призводять до порожніх полиць і втрати продажів. Тому оптимізація закупівель полягає не в максимальному скороченні залишків, а в підтриманні їх економічно обґрунтованого рівня.

Як свідчать описані практики українського ритейлу, автоматизація обліку й планування допомагає швидше реагувати на зміни попиту, переглядати замовлення та контролювати товарні залишки.

Як планувати закупівлі відповідно до попиту

Основою планування мають бути продажі за окремими товарними позиціями. Важливо враховувати не лише середні показники, а й сезонність, акції, коливання цін і відмінності між магазинами.

Для товарів зі стабільним попитом можна встановлювати регулярні графіки поповнення запасів. Для сезонної продукції доцільно частіше переглядати прогнози та зменшувати закупівлі після завершення пікового періоду.

Автоматизовані системи можуть допомагати формувати замовлення, проте їхні рекомендації потрібно перевіряти з урахуванням поточної ситуації на ринку та можливостей постачальників.

Основними етапами планування є:

Аналіз та прогнозування попиту. Перехід від річного плану до операційного. Гнучкість та внесення змін.

Як уникати дефіциту товарів і надлишкових запасів

Для товарів першої необхідності варто передбачати страховий запас на випадок затримки доставки або раптового збільшення попиту.

Наприклад, якщо магазин продає 20 одиниць товару щодня, а поставка займає п'ять днів, для покриття очікуваних продажів протягом цього часу потрібно 100 одиниць. Страховий запас розраховують додатково, зважаючи на коливання попиту та надійність постачальника.

Проте однакові нормативи не підходять для всього асортименту. Товари з коротким строком придатності та низькою оборотністю потребують обережнішого планування, щоб уникати списань і зайвих витрат.

Як зменшити ризики в ланцюгах постачання

Залежність від одного виробника, складу або маршруту доставки може створювати значні ризики для магазину. Тому важливо заздалегідь визначити критичні товарні категорії та перевірити можливість їх закупівлі з альтернативних джерел.

Один із підходів – співпраця з кількома постачальниками. Інший – розосередження запасів між складами або організація резервних маршрутів доставки. Такі рішення потребують додаткових витрат, проте можуть зменшувати втрати від тривалих перебоїв.

Особливу увагу варто приділяти готовності логістичних партнерів до надзвичайних ситуацій: наявності резервного електроживлення, транспорту, каналів зв'язку та можливості перенаправляти вантажі.

Для невеликих магазинів альтернативою власним резервним складам можуть бути частіші поставки від кількох дистриб'юторів або співпраця з місцевими виробниками. Однак остаточне рішення має враховувати загальну вартість логістики й надійність партнерів.

Як зберегти прибутковість ритейлу без втрати партнерів

Намагання зменшити закупівельні витрати будь-якою ціною може погіршити відносини з постачальниками. Надмірні вимоги щодо знижок або строків оплати іноді призводять до скорочення поставок чи відмови від співпраці.

Тому економію потрібно оцінювати разом із можливими наслідками для асортименту, якості продукції та стабільності продажів.

Як знижувати витрати без погіршення якості товарів

Найбезпечніше починати зі скорочення супутніх витрат: оптимізувати маршрути доставки, переглядати частоту замовлень, зменшувати списання та контролювати залишки.

Додаткову економію може забезпечити спільне планування рекламних акцій. Якщо постачальник заздалегідь знає про очікуваний попит, він може підготувати необхідні обсяги продукції та зменшити ризик затримок.

Перехід на дешевші аналоги варто розглядати лише після оцінювання їхньої якості. Економія на закупівлі може виявитися невигідною, якщо магазин зіткнеться зі збільшенням повернень або втратою покупців.

Які показники допомагають оцінити ефективність співпраці

Для оцінки ефективності співпраці з постачальниками ритейлери використовують кілька груп показників (KPI). Насамперед оцінюють своєчасність і повноту поставок, середній час виконання замовлення, частоту відсутності товарів на полицях, а також частку бракованої або пошкодженої продукції. Ці дані допомагають визначити, наскільки надійно постачальник виконує свої зобов'язання.

Фінансову ефективність співпраці оцінюють за валовою маржею, рівнем закупівельних цін порівняно з іншими пропозиціями та прибутковістю коштів, вкладених у товарні запаси (GMROI). Також аналізують, наскільки спільні акції з постачальником збільшують продажі та чи компенсує отримана вигода витрати на їх проведення.

Окрему увагу приділяють оборотності запасів, частці повернень і кількості термінових закупівель. Якщо товари продаються повільно, часто повертаються або магазин змушений регулярно робити позапланові замовлення, це може свідчити про проблеми з асортиментом, плануванням закупівель чи виконанням домовленостей із постачальником.

Як ритейлерам адаптувати співпрацю з постачальником під час кризи

Під час кризи ритейлерам варто регулярно переглядати закупівельні умови, але не обмежувати переговори вимогами знизити ціни. Стабільність поставок, доступність асортименту та можливість гнучко управляти запасами можуть мати не менше значення для фінансових результатів.

Починати доцільно з аналізу продажів і товарних залишків, визначення критичних позицій та оцінювання надійності постачальників. Після цього можна домовлятися про обсяги закупівель, графіки доставки, відтермінування платежів і порядок перегляду цін.

Важливо, щоб сторони своєчасно обмінювалися інформацією про очікуваний попит і можливі обмеження постачання. Це допомагає скоротити кількість термінових замовлень, уникати зайвих запасів і швидше реагувати на перебої.

Основне завдання ритейлера під час кризи – не просто купувати товари дешевше, а знаходити баланс між закупівельною ціною, доступністю продукції та витратами на її реалізацію. Саме такий підхід допомагає підтримувати прибутковість магазину, не погіршуючи відносин із постачальниками.