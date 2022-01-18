Samsung открыла в Украине свой официальный интернет-магазин: что будет с ценами

Компания Samsung открыла в Украине свой официальный интернет-магазин и теперь обещает выгодные цены на технику и гаджеты, а также акции от производителя. Об этом сообщает украинская пресс-служба компании.

Онлайн-магазин интегрировали в официальный сайт компании. На платформе представлена вся продукция компании. Там же указаны характеристики к товарам, как и на сайтах ритейлеров, специализирующихся на продаже электроники.

"Закономерным продолжением первого пункта является возможность приобрести технику напрямую от производителя. Компания часто вводит акции и специальные предложения, в которых определенные продукты можно приобрести с существенной выгодой", — обещают в Samsung.

Кроме того, на официальном сайте украинцы смогут приобрести персональную и бытовую электронику с гарантией от производителя.

Система доставки от Samsung также ничем особо не отличается от других онлайн-магазинов электроники.

При этом компания предлагает бесплатную доставку "Новой почтой". Покупки можно оплатить на сайте кредитными картами Visa или MasterCard, а также через сервисы Google Pay и Apple Pay, а суммы до 50 тысяч гривен – картой или наличными при получении заказанного товара.

Дополнительно Samsung предлагает рассрочку. Покупатели смогут оформить выплату по частям через три банка: ПриватБанк, Monobank или Альфа-Банк.

Накануне Samsung представила новый смартфон Galaxy S21 FE. Характеристики Galaxy S21 FE напоминают флагманский Galaxy S21, включая чипсет Snapdragon 888 и дисплей с частотой 120 Гц. А цена нового смартфона более низкая — $699 за базовую модель.

Кроме того, в Samsung анонсировали "умный" проектор, который будет выравнивать картинку на любой поверхности.

Гаджет не только автоматически выравнивает картинку, но и подстраивается под цвет поверхности благодаря датчикам изображения, фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений.