У Києві після реновації відкрився оновлений безбар’єрний ЕКО МАРКЕТ

Повномасштабна війна Росії проти України спричинила стрімке зростання кількості людей з інвалідністю. Станом на 2024 рік їхня кількість складає понад 3 мільйони. З огляду на це українська ритейл-мережа ЕКО МАРКЕТ створила проєкт "Безбар’єрність", мета якого – зробити магазини мережі доступними кожному.

В рамках проєкту вже три магазини мережі були оновлені та стали ще більш комфортними для маломобільних груп населення.

Першим "безбар’єрним" магазином став маркет у м. Українка, вул. Юності, 6. Другим - безбар’єрний магазин у м.Буча, вул. Героїв Майдану, 12. На початку жовтня відбулося відкриття третього оновленого магазину у м.Київ, вул. Радунська, 40.

У планах ЕКО МАРКЕТ провести реновацію ще 11 супермаркетів.

"Війна підняла на поверхню тему інклюзивності та безбар’єрності, яка відтепер стосується майже кожного з нас. Щобільше, до маломобільних груп населення також належать люди старшого віку, вагітні жінки, батьки маленьких дітей. Саме тому ЕКО МАРКЕТ вирішив створити проєкт "Безбар’єрність", мета якого – зробити наші магазини доступними кожному", - розповіла Інна Мірошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ.

У рамках проєкту "Безбар’єрність" в оновленому столичному супермаркеті:

• збільшена ширина проходів між товарними рядами до 1,3 м для того, щоб у магазині могли вільно пересуватися в тому числі люди на кріслах колісних та мами з візочками;

• додані контрастні елементи інтер’єру, що виступають, аби їх можна було краще відрізнити. Такі зміни полегшують навігацію по магазину людям, які мають порушення зору;

• термінали для оплати картками висунуті на 20 см вперед, щоб людям на кріслах колісних було зручно оплачувати покупки;

• автоматичні двері виділені контрастними кольорами, щоб навіть за умов хмарності чи поганого освітлення їх було видно.

"ЕКО МАРКЕТ активно залучає до роботи маломобільні групи населення. Станом на сьогодні в нашій компанії працює понад 120 працівників з інвалідністю. Ці працівники на власному прикладі демонструють наскільки тема безбар’єрності важлива для нашого суспільства. Отож наша команда продовжує працювати у напрямку інклюзивності та не зупиняється на досягнутому. Попереду реновація ще 11 магазинів ЕКО МАРКЕТ", - додала Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, ЕКО МАРКЕТ - всеукраїнська мережа супермаркетів, яка налічує 80 магазинів по всій Україні. У вересні ритейл-мережа приєдналася до програми "Національний кешбек", завдяки якій українці можуть отримати компенсацію 10% вартості куплених ними товарів вітчизняного виробництва, частка яких в ЕКО МАРКЕТ складає 70%.