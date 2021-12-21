В "Эко-маркете" констатировали отставание от конкурентов и рассказали, как будут его преодолевать

В "Эко-маркете" планируют обновить программу лояльности и перенести ее в digital, а также развивать собственные торговые марки и создавать локальные торговые центры.

Об этом сообщает RAU.

Сейчас в "Эко-маркет" входит 137 магазинов, и торговая сеть представлена в 15 областях Украины.

"Мы немного отстаем от динамики рынка, это заметно по части наших магазинов, поэтому сейчас нужно устранить этот дисбаланс в технологиях и сервисе, в уюте и даже во внешнем виде", — заявил Денис Погорелов, заместитель генерального директора по управлению торговой сетью "Эко-маркет".

"В 2020 году наш товарооборот составил около 9 млрд грн. В 2021 году мы тоже приближаемся к этой цифре, но уже с более качественным показателем рентабельности, так как это было нашей приоритетной задачей", — заявила Инна Мирошниченко, СЕО "Эко-маркета" .

По ее словам, на данный момент собственные торговые марки занимают в сети до 4%.

"Это очень мало, мы понимаем значение этой категории и планируем ее активно развивать. Также будем фокусироваться на собственном импорте в определенных товарных категориях", — подчеркнула Инна Мирошниченко.

Также в "Эко-маркете" планируют обновить программу лояльности и перенести ее в digital.

"Мы отдаем себе отчет, что сейчас программа лояльности не очень стимулирует покупателей на осуществление нужных для нас целевых шагов. Начиная с того, что все ходят со смартфонами, а у нас только "пластик" как идентификатор, который не всегда удобно банально вытаскивать из кармана. И заканчивая тем, что нам дорого общаться с нашим покупателем, потому что вместо отправки бесплатного push-сообщения мы вынуждены отправлять sms-сообщения. Наша программа лояльности уже давно не обновлялась. Осознание проблемы — это первый шаг на пути ее решения. И в ближайших наших планах — перенести лояльность в digital и предоставить человеку все удобства и возможности, связанные с этим", — рассказал Иван Прозоров, директор по маркетингу "Эко-маркета."

Поэтому в "Эко-маркете" планируют работать над качественными показателями и клиентским сервисом, над мотивацией персонала и эффективностью использования торговых площадей, обновлять действующие магазины и наполнять их интересным для покупателей ассортиментом по доступным ценам.

"Будем обновлять постепенно и поэтапно. Учитывая, что в нашей сети очень много собственных помещений, будем создавать локальные торговые центры. Есть такие планы, и не только в Киеве, сейчас с командой изучаем все направления для развития", — резюмировала Инна Мирошниченко.

Отметим, недавно СМИ сообщили, что Fozzy планирует купить торговую сеть "Эко-маркет". В самой компании заявили, что пока не выставлялись на продажу, владелец сети хочет сделать выводы об ее эффективности в январе.

Украинские ритейлеры пытаются усилить свои позиции, так как на рынок собираются зайти иностранные конкуренты. Например, популярная в Германии сеть супермаркетов Lidl готова зайти на рынок Украины. Подобная перспектива может стать серьезной конкуренцией для не менее популярной сети в Украине — АТБ.