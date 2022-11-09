Власники київського ТРЦ Ocean Plaza назвали нову дату відновлення його роботи

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві, що не працює з початку російського вторгнення в лютому, має намір відновити роботу з 22 листопада. Про це йдеться в опублікованому Forbes.ua повідомленні до орендарів ТОВ “Інвестиційний союз ”Либідь", яке є власником ТРЦ.

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"Повідомляємо, що з 22 листопада 2022 року ТРЦ Ocean Plaza відновлює роботу. Просимо здійснити підготовку приміщень до вищезазначеної дати. Про порядок проведення робіт та ввезення/вивезення товару буде повідомлено додатково", – сказано у ньому.

Нагадаємо, що наприкінці липня було оголошено про повне зупинення роботи цього торгівельного центру, де продовжував працювати супермаркет "Ашан", але вже на початку серпня з'явилася інформація, що він вирішив відновити роботу з 11 серпня. Проте цього так і не сталося: у самому ТРЦ пояснили це нібито зверненнями самих орендарів, які не встигають доставити товари для відкриття своїх магазинів у цей термін.

Натомість перед цим стало відомо про арешт корпоративних прав "товариств, у тому числі ТРЦ в столиці, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ з близького оточення очільника країни-агресора", під якими мався на увазі російський олігарх і давній друг президента РФ Володимира Путіна Аркадій Ротенберг, компанія якого "ТПС Нерухомість" викупила Ocean Plaza після його побудови в 2012 році.

Відповідно, акції ТРЦ, що належать інвестсоюзу "Либідь", було передано в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом (АРМА). Разом з тим арешт будівлі самого ТРЦ, який було накладено ще у травні Печерським районним судом Києва, на початку серпня було знято.

У вересні ж керуюча Ocean Plaza компанія "Київ Молл Менеджмент" заявила, що об'єкт може бути відкритий для відвідувачів та поновити роботу вже в жовтні. Там також повідомили про скасування арешту третини акцій ТРЦ. Однак і цього разу зазначені терміни його відкриття не справдилися.