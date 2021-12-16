Впервые в Европе вертикальную ферму оценили более чем в 1 миллиард долларов

Берлинский стартап Infarm, разработавший технологию вертикального земледелия для продуктовых магазинов, оценили в 1 миллиард долларов. Это первый стартап в Европе в области вертикального земледелия, преодолевший рубеж в 1 миллиард долларов.

Как сообщает CNBC, среди инвесторов последнего раунда финансирования были компании Partners in Equity, Hanaco, Atomico, Lightrock, Bonnier и Qatar Investment Authority, которые будут поддерживать расширение компании в странах Ближнего Востока.

Соучредитель и генеральный директор Infarm Эрез Галонска считает, что нынешняя европейская продовольственная система нарушена.

"Вертикальное земледелие и система Infarm обеспечивают устойчивое решение для обеспечения пищей населения таким образом, чтобы это было намного лучше для планеты, а также было гораздо более устойчивым и гибким перед угрозами климатической неопределенности и сбоев в цепочке поставок", - сказал Галонска.

Он добавил, что Infarm ставит перед собой задачу построить глобальную сельскохозяйственную сеть устойчивых к изменению климата вертикальных ферм.

В настоящее время компания выращивает 75 различных сортов трав, салатов и листовой зелени, но в будущем хочет начать выращивать фрукты и овощи. Infarm собирается продавать продукты премиум-класса по доступным ценам для всех.

В 2022 году компания начнет выращивать 40 новых культур, включая грибы, помидоры черри, горох и клубнику.

Несмотря на то, что у Infarm есть много преимуществ, критики вертикальных ферм заявляют, что им сложно получить прибыль, так как такие фермы потребляют слишком много энергии и дорого обходятся в эксплуатации.

В отличие от традиционного земледелия, вертикальные фермы Infarm не используют пестициды. Они также рециркулируют воду и питательные вещества и используют испаренную воду растений. В результате они используют на 95% меньше земли и на 95% меньше воды, чем почвенное сельское хозяйство, утверждает Infarm.