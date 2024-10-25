ВусоСвятковий вішлист для хвостиків. EVA та Happy Paw запустили ювілейний збір на допомогу тваринам у притулках

24 жовтня стартував 5-й ювілейний благодійний проєкт мережі магазинів EVA та благодійного фонду Happy Paw — "ВусоСвято". Мета ініціативи — підтримати безхатніх тварин і забезпечити притулки всім необхідним для комфортної та святкової зимівлі.

Кожен зможе допомогти чотирилапим, здійснивши "теплу" мрію пухнастика і подарувавши дрібку турботи.

Як долучитись:

1. Приєднуйтесь гривнею до збору на допомогу тваринам на касі будь-якого магазину мережі EVA.

2. Обирайте подарунки для хвостатих зі святкового списку бажань за посиланням https://teploeva.happypaw.ua/

3. Залишайте на сайті донати та святкові побажання, щоб онлайн-вішлист трансформувався у реальні подарунки для тварин у притулках.

"Цьогорічний проєкт — ювілейний, тому ми реалізуємо його в концепції ВусоСвята. 5 років — 4 лапи +1 донат! Це свято не лише про подарунки для пухнастих друзів, а й про турботу, яку дарує кожен клієнт EVA, роблячи свій внесок у підтримку та тепло для тих, хто його потребує. Кожен, навіть невеликий донат — це велика допомога проєкту. Так, за п'ять років співпраці з Happy Paw ми разом із клієнтами EVA зібрали понад 4 млн грн, допомогли 30 тисячам тварин та підтримали близько 100 притулків. Ставайте +1 долучайтеся до доброї справи!", — зазначає керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA та EVA.UA Олександра Гнатик.

Мордочками проєкту стали кіт Літон та собака Мішель, які мешкають у шелтерах на Київщині. На зібрані кошти фонд закупить дрова, будки, лежанки, пічки та все необхідне, щоб убезпечити котів і собак від зимових холодів.

"Кожен заслуговує на свято, навіть той, у кого лапки. Ми сподіваємось, що не лише тваринки радітимуть "теплій" допомозі, а й благодійники відчують залучення до доброї справи, яка потенційно покращить умови життя для десятка тисяч тварин", — коментує засновниця фонду Happy Paw Ольга Спектор.

Благодійний проєкт "ВусоСвято" триватиме до 6 грудня. Долучайтеся, навіть +1 донат — велика підтримка для 4 лапок у притулку!

Мережа магазинів EVA — найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я. Заснована 2002 року у м. Дніпрі. Наразі об’єднує понад 1000 торгових точок по всій Україні та має власний інтернет-магазин EVA.UA. Понад 8 мільйонів осіб є активними користувачами програми лояльності "EVA МОЗАЇКА". Штат співробітників компанії – близько 14 000 осіб. З початку повномасштабного вторгнення компанія реалізувала вже 24 соціальних проєкти, долучила понад 5 млн учасників та разом із ними спрямувала на важливі справи понад 94 млн грн.

Happy Paw – благодійний фонд, який вже понад 12 років системно підтримує безпритульних котів і собак у притулках, забезпечує потреби та покращує умови і якість їхнього життя, стерилізує безхатніх тварин, популяризує адопцію тварин з притулків, а також підвищує обізнаність дітей і дорослих про відповідальне ставлення до тварин у рамках проєкту "Біоетика".