Яйца в Украине подешевеют — прогноз

В конце января цены на куриные яйца в Украине уменьшатся на 5-10%. Эксперты считают, что цены на этот продукт в конце января составят около 36-38 грн за десяток.

Как сообщила эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, с начала 2022 года цена на яйца снизилась на 1%.

Так, на 20 января средняя цена яиц в сетевых супермаркетах составляет 40,10 грн за десяток.

Литвин отметила, что обычно на новогодние праздники наблюдается повышенный спрос на куриные яйца, что в комбинации с ограниченным предложением от хозяйств населения приводит к росту цен на этот продукт.

"Обычно после окончания всех новогодних праздников параллельно с понижением спроса цена на яйца постепенно снижается на 5-10% и составит 36-38 грн за 10 штук. Такая цена фиксируется на этом уровне примерно до апреля. Далее по мере увеличения яйценоскости птицы в хозяйствах населения цена начнет опускаться еще ниже, и к началу лета она составит 30-32 грн за десяток”, – сообщила Литвин.

Напомним, в январе этого года Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на наиболее социально значимые для населения продукты питания.

Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины также утвердило список производителей социально значимых продуктов, которые смогут получать газ с ограниченной наценкой.