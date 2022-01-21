Запорожский "Ашан" переезжает на новое место

Крупнейший в Запорожье гипермаркет "Ашан", который в данный момент расположен на Прибрежной магистрали в ТРК City Mall, готовится к переезду на новый адрес.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Ашан Ритейл Украина", передает "061".

В издании отмечают, что переезд гипермаркета связан с завершением срока действия договора аренды, новые условия которого не устроили компанию.

Как заявили в компании, в настоящее время "Ашан" рассматривает другие помещения площадью от пяти тысяч квадратных метров.

"Смена локаций запланирована на ближайшее время (детали сообщим позже). Мы хотим изменить только адрес, сохраняя для этого наш главный актив – команду и клиентов", – сообщили в компании.

Напомним, до конца 2025 года компания "Ашан" собирается открыть 250 новых магазинов.

При этом на сегодняшний день "Ашан" сконцентрировался на открытии магазинов формата Pick up Point.

Первый автономный магазин "Ашан"открыл в декабре 2021 года. Pick up Point без продавцов и кассиров расположен на территории жилого комплекса “Комфорт Таун” в Киеве по адресу ул. Регенераторная, 4.