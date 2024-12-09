Через порушення прав на справедливий суд ЄСПЛ розпочав провадження по справі родини Гринкевичів

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочав провадження по справі родини Гринкевичів. Він прийняв до розгляду по суті одразу кілька скарг на порушення міжнародного законодавства з боку органів досудового та судового розслідування. Про це йдеться в повідомленні суду, пише "Главком".

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Зокрема, тепер у судових провадженнях ЄСПЛ будуть розслідуватися наступні, на думку адвокатів родини, порушення:

· права на свободу – безальтернативне тримання під вартою з огляду на непомірний розмір застави;

· права на справедливий суд (оскільки українські суди не пояснюють "виключність" випадку Гринкевичів при визначенні розміру застави);

· заборони катування – через кілька фактів незабезпечення медичної допомоги в СІЗО;

· права на ефективний спосіб захисту (через ігнорування збоку суддів доводів на користь відсутності підстав тримання підозрюваних під вартою.

Нагадаємо, компанії львівського підприємця Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень для Міноборони. Держбюро розслідувань (ДБР) заявило, що виявило повне і часткове невиконання низки контрактів. Також, за даними слідства, до виконання оборонних замовлень залучалися підконтрольні бізнесмену підприємства. Ігоря Гринкевича затримали наприкінці 2023 року, а на початку цього року – його сина Романа.

Як зазначає видання, раніше у справі за обвинуваченням Ігоря Гринкевича із зали суду стало відомо про те, що в матеріалах провадження відсутній факт передачі ним хабаря посадовцю ДБР.

Також видання пише, що у справі Романа Гринкевича Міноборони раніше заперечило наявність будь-яких претензій до якості форми, що постачалася Міноборони його компанією.

Своєю чергою ДБР спочатку звинуватило Гринкевичів у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми МОУ. Потім слідство, як пише видання, "потайки змінило" свою версію й висунуло підозрюваним інші обвинувачення - у нібито постачанні форми неналежної якості, перекваліфікувавши саме провадження на "шахрайство". Така зміна версії, серед іншого, була пов’язана з ним, що довести переплати збоку Міноборони на користь компанії Гринкевича слідство не змогло, адже з’ясувалося, що за товар вона не отримувала жодних авансів чи передоплат, йдеться у повідомленні.