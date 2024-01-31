- Тип
- Partner
- Категорія
- Робота і освіта
- Дата публікації
-
Інсайдерські інсайти. За лаштунками ради директорів. 2 сезон.
Проєкт, який сформує в аудиторії розуміння такого поняття, як BOARD в компанії та того, як персональний бренд впливає на його формування
2 сезон Інсайдерських Інсайтів передбачає один ефір раз на два тижні у четвер о 16:00, де ведучі говоритимуть з крутими експертами про персональний бренд на трьох платформах: LinkedIn | Facebook | Youtube
Вже у четвер, 1 лютого о 16:00 Інсайдерські інсайти. За лаштунками Ради Директорів з Катериною Мартиненко, експерткою з корпоративного управління, головою та членкінею наглядових і дорадчих рад, менторкою та консультантом про те, чому БОРД є стратегічним активом компанії та про те, як персональний бренд директорів впливає на процеси.
Ведучі проєкту:
Анастасія БошкоПідписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Дмитро Мельникович
Гостя
Катерина Мартиненко
Головний інформаційний партнер: delo.ua
Партнери: UCGA, ACKERMANN PR buro, WOO Company