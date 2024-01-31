Інсайдерські інсайти. За лаштунками ради директорів. 2 сезон.

Проєкт, який сформує в аудиторії розуміння такого поняття, як BOARD в компанії та того, як персональний бренд впливає на його формування

2 сезон Інсайдерських Інсайтів передбачає один ефір раз на два тижні у четвер о 16:00, де ведучі говоритимуть з крутими експертами про персональний бренд на трьох платформах: LinkedIn | Facebook | Youtube

Вже у четвер, 1 лютого о 16:00 Інсайдерські інсайти. За лаштунками Ради Директорів з Катериною Мартиненко, експерткою з корпоративного управління, головою та членкінею наглядових і дорадчих рад, менторкою та консультантом про те, чому БОРД є стратегічним активом компанії та про те, як персональний бренд директорів впливає на процеси.

Ведучі проєкту:

Анастасія Бошко

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Дмитро Мельникович

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Гостя

Катерина Мартиненко

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