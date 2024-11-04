USAID виділяє $1,8 млн на підтримку працевлаштування українців

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" виділяє 1,8 млн доларів на нову ініціативу, спрямовану на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до потреб ринку.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Що відомо про ініціативу

Згідно з повідомленням Мінекономіки, ініціатива складається з 8 компонентів, кожен з яких має бюджет 230 000 доларів, та триватиме в період з листопада 2024 року до 30 червня 2025 року.

Компанії та організації закликають подавати заявки на участь в одному або декількох компонентах ініціативи:

Компонент 1: Розбудова стійкої HR-спільноти для підтримки розвитку українського бізнесу та ринку праці.

Компонент 2: Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців у секторах економіки з фокусом на їх працевлаштування.

Компонент 3: Збільшення залученості приватного сектору до процесу підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців шляхом удосконалення практик корпоративної соціальної відповідальності.

Компонент 4: Розширення професійних можливостей і працевлаштування ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді через соціальні підприємства та соціально відповідальний бізнес.

Компонент 5: Підтримка будівельних та логістичних компаній у збільшенні працевлаштування жінок, молоді, людей з інвалідністю, ветеранів та ВПО.

Компонент 6: Комплексна підтримка і реінтеграція на ринку праці ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді.

Компонент 7: Партнерства між закладами професійно-технічної освіти та приватним сектором для підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Компонент 8: Ініціатива галузевого партнерства для працевлаштування студентів і молодих спеціалістів.

Щоб отримати додаткову інформацію про ініціативу та подачу заявок, потрібно перейти за посиланням.

Яка мета ініціативи

У відомстві зазначають, що цей проєкт допоможе молоді, ветеранам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) реалізувати свій потенціал на ринку праці, надаючи їм необхідні навички для затребуваних професій у найдинамічніших галузях економіки. Крім того, ініціатива передбачає підтримку жінок у здобутті навичок у професіях, де статистично переважали чоловіки.

Також повідомляється, що ініціатива спрямована на зміцнення партнерства між приватним сектором і навчальними закладами професійно-технічної освіти, надання стимулів приватному сектору з метою створення ними нових робочих місць та забезпечення шукачів роботи необхідними навичками для працевлаштування в перспективних галузях економіки.

В свою чергу міністерка економіки Юлія Свириденко нагадала, що дефіцит кадрів наразі є однією із головних проблем для бізнесу. Уряд розв'язує це питання через програми навчання та перенавчання.

"За даними Gradus Research, 88% українців готові змінити професію, причому 45% жінок розглядають можливість працювати у сферах, де раніше статистично переважали чоловіки. Нова програма USAID сприятиме покращенню ситуації на ринку праці у ключових секторах, таких як будівництво та логістика", - йдеться в її повідомленні.