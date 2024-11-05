Конференція та церемонія нагородження переможців "Премія HR-бренд Україна 2024"

12 грудня 2024 року відбудеться конференція “Світи” та церемонія нагородження найкращих компаній та HR-команд у сфері управління людським капіталом, репутацією та іміджем роботодавців від “Премії HR-бренд Україна” .

Протягом 14 сезонів Премія HR-бренд визначає кращих роботодавців України, які підтримують своїх людей, дбають про ментальне та фізичне здоров'я, навчають та розвивають працівників, будують культуру різноманіття та інклюзивності.

На здобуття Премії HR-бренд 2024 подано 64 проєкти від 46 провідних українських та міжнародних компаній: Acino, Аврора-мультимаркет, AB InBev Efes Ukraine, Агромат, Аптека 9-1-1, Артеріум, Бритіш Американ Тобакко, БРСМ-Нафта, Банк “Південний”, ВіЯр, DataArt, Дарниця, ДТЕК, Elikatni products, Intellias, IT-Integrator, Huawei, Кернел, Креді Агріколь Банк, лінія магазинів EVA, lifecell, Метінвест, МХП, Група Нафтогаз, Нібулон, Нова пошта, NOVUS, ОККО, Приватбанк, мережа аптек “Подорожник”, ПУМБ, Райффайзен банк, Retail Group/Wellmart, CIKLUM, Sigma Software, Сільпо, Universal Bank | Monobank, Укрзалізниця, Укренерго, Upstars, Фокстрот, Fozzy Group, Цитрус, SharksCode, Ябко, YASNO.

Цього року конференція Премії HR-бренд має назву "СВІТИ" і це символічно: кожна людина - це світ, унікальний та різноманітний. Кожна команда і корпоративна культура - це цілий світ: сенси, місія, цінності та переконання. Кожен бізнес - це теж світ, що постійно змінюється в умовах турбулентності і невизначеності. Що тримає і надає стійкості і сили кожному зараз, людині-команді-бізнесу; що допомагає бути гнучким і адаптивним і навіть в таких умовах досягати результату і втілювати в життя нові можливості? Про те, що вдалося нам за цей рік, чим пишаємося і на що можемо спиратися, що об'єднує і допомагає долати виклики, про майбутнє та розбудову України - обговоримо на конференції Премії HR-бренд "СВІТИ".

Конференція об’єднає HR і СЕО, лідерів думок і експертів різних галузей, щоб разом рефлексувати досвід, надихнутися історіями незламності та сили, осяяти і поширити світло людяності, підтримки та солідарності задля майбутнього України.

На підсумковій конференції Премії HR-бренд "СВІТИ" на вас чекатимуть:

масштабна локація в самому серці Києва;

виступи топових експертів ринку;

цікаві панельні дискусії з HRD та CEO;

оголошення переможців Премії HR-бренд Україна 2024;

нетворкінг з лідерами ринку індустрії;

зірковий гість;

онлайн-трансляція для тих, хто хоче приєднатися дистанційно.

"Ця подія об’єднує найсильніших гравців ринку, щоб обговорити, як ми можемо побудувати майбутнє бізнесу та суспільства через розвиток людей і створення справжньої цінності у компаніях. У центрі обговорення: резерви для перезапуску ринку праці, збереження людського капіталу і залучення молодих талантів, сталий розвиток, турбота про ментальне та психічне здоров'я українців, безбар’єрність та інклюзивність, підтримуюче лідерство і як skills-based підхід допомагає бізнесу в умовах постійних змін. На конференції "СВІТИ" зберуться бізнес-лідери, найкращі з найкращих у сфері управління людським капіталом, а ввечері бізнес-спільнота відзначатиме нагородами переможців Премії HR-бренд у 15 номінаціях. Це більше, ніж просто захід – це експертний майданчик для обміну досвіду, шерингу кращих практик, генерації ідей і дискусій задля спільної мети: трансформації себе, бізнесу, держави, щоб бути готовими для майбутньої розбудови України. Я пишаюсь тим, що в Україні є така потужна спільнота лідерів, які дбають про людей та дивляться у майбутнє з впевненістю", – коментує лідерка Премії HR-бренд Україна Лариса Онипко.

Щороку Премія HR-бренд збирає інноваційні рішення та людиноцентричні проєкти, що показують, як компанії інвестують у розвиток своїх людей, створюють сприятливе робоче середовище та надихають своїх співробітників на досягнення нових вершин. Це не просто визнання успіхів у HR – це демонстрація високих стандартів у формуванні корпоративної культури, яка сприяє професійному зростанню, інноваціям та сталому розвитку.

Цього року учасники обговорюватимуть виклики та можливості, що стоять перед компаніями у 2025 році. У фокусі уваги Премії – проєкти, що розповідають про досягнення компаній у таких напрямках:

Ефективні HR-рішення та людиноцентричні стратегії різних бізнесів.

Створення сенсів і оновлення цінностей компаній.

Кейси про інклюзивність, різноманіття, реінтеграцію ветеранів і ветеранок.

Навчання і розвиток команд, лідерство у нових реаліях.

Ефективні комунікації та бізнес-трансформації.

HR-маркетинг і розвиток бренду роботодавця.

Соціальні та благодійні проєкти, які дають сили і наближають нашу спільну перемогу.

Поспішайте придбати квитки та стати частиною цієї важливої події, де зберуться топ-команди та лідери HR-індустрії для обміну ідеями, знаннями та натхненням.

30% коштів від надходжень з квитків на конференцію Премії HR-бренд "СВІТИ" будуть перераховані у фонд "Повернись живим" на проект з розмінування деокупованих територій.

Організатор Всеукраїнської незалежної Премії HR-бренд та конференції "СВІТИ" - Eclectic Talents Group

Партнери Премії HR-бренд Україна 2024:

Генеральний партнер: OLX РоботаГоловний медіа-партнер: Starlightmedia Страховий партнер: INGO

Офіційний партнер: Таскомбанк

Головний HR-партнер: Smart Solutions

Благодійний партнер: БФ "Повернись живим"

Партнер з аутсорсингу персоналу Fillin

Партнер: компанія SUN ONE

Бізнес-партнер: CEO Club Ukraine

Освітній партнер: kmbs, МІМ

Незалежний експерт з підрахунку голосів – PwC

Інформаційні партнери: ЕВА, Hurma, Speka, The Page, Womo, delo.ua, Ділова Столиця.