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Layboard.com – платформа для швидкого та безпечного працевлаштування за кордоном
Пошук вакансій простий і не потребує реєстрації. Сьогодні здобувачам доступно понад 350 тисяч вакансій для людей із різним досвідом роботи, навичками, навіть без знання іноземних мов. Доступні вакансії від прямих роботодавців і кадрових агентств.
Віддалена робота давно стала популярною і заслужено актуальною. Адже вона надає чимало переваг, а ще її достатньо просто знайти. Для цього підійдуть спеціальні ресурси, де віддалена робота може знайтись під будь-які запити: для кваліфікованих працівників чи новачків.
Також віддалена робота дозволяє зберегти баланс між професійним і особистим життям, уникати щоденних поїздок на роботу і надає можливість працювати з будь-якої точки світу. Тобто найбільшою перевагою стає й те, що так можна знайти роботу за кордоном.
Крок 1: збираємо важливу інформацію
Деякі професії підходять для віддаленої роботи краще за інші, наприклад:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
· Програмування — розробники і тестувальники.
· Маркетинг та SEO — менеджери з реклами, спеціалісти SEO, копірайтери.
· Дизайн — веб дизайнери.
· Робота з клієнтами — підтримка клієнтів, обслуговування.
· Освіта та навчання — онлайн-викладачі, репетитори, тренери.
Найпростіше буде скласти список навичок, які можна використати у роботі.
Крок 2: готуємо резюме та портфоліо
Що точно варто вказати в резюме:
· Контактні дані.
· Опис професійних навичок і досвіду.
· Досягнення у попередніх роботах.
· Освіту та пройдені курси.
Загалом резюме має бути інформативним, але не занадто великим.
Крок 3: пошук віддаленої роботи на надійних сайтах
Для пошуку роботи варто використовувати надійні ресурси, що спеціалізуються на вакансіях для віддаленої роботи. Один з таких ресурсів — Layboard.com, який пропонує актуальні вакансії для українців з можливістю працювати в різних сферах.
Популярні платформи для пошуку віддаленої роботи:
1. Layboard.com — зручний сайт з великим вибором вакансій від міжнародних роботодавців.
2. LinkedIn — професійна мережа, де можна знайти віддалені вакансії.
3. Freelancehunt — українська платформа для фрілансерів з великим вибором віддалених проєктів.
4. Upwork — міжнародна платформа, що об’єднує фрілансерів з роботодавцями по всьому світу.
5. Jooble — пошукова система, що збирає вакансії з багатьох сайтів, в тому числі й для віддаленої роботи.
Кожен з цих сайтів пропонує чимало можливостей для працевлаштування на віддалену роботу.
Крок 4: співбесіда на віддалену роботу
Як підготуватись до такої співбесіди:
· Переконайтеся, що маєте стабільний інтернет та гарний мікрофон і камеру.
· Продумайте відповіді на поширені питання щодо досвіду та мотивації.
· Продемонструйте свої знання про компанію.
Також варто запитати про умови роботи, графік, комунікаційні інструменти та інші важливі аспекти майбутнього працевлаштування.