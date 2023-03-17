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Робота
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Омбудсмен пояснив, чи мають співробітники право відмовитись працювати під час повітряної тривоги

Омбудсмен пояснив, чи мають співробітники право відмовитись працювати під час повітряної тривоги

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чи вправі роботодавець вимагати від працівника виконувати роботу під час повітряної тривоги та чи може співробітник не працювати до відбою.

"Безпосередньо в трудовому законодавстві немає норми щодо заборони працювати під час повітряної тривоги, не прописана й відповідальність роботодавця, якщо доводиться працювати", - зазначив він.

Лубінець зазначив, що захист населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій, зокрема, воєнного характеру – це функція держави, яка забезпечується заходами цивільного захисту.

Але, роботодавець зобов’язаний забезпечувати захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу.

Згідно з Кодексом законів про працю України, на всіх підприємствах, в установах, організаціях мають бути створені безпечні й нешкідливі умови праці. Забезпечити їх повинен роботодавець, крім випадків, коли з працівником укладено трудовий договір про дистанційну роботу.

"Роботодавець не має право вимагати від працівника виконувати роботу, що загрожує його життю, а також в умовах, які порушують законодавство про охорону праці", - наголосив Лубінець.

Своєю чергою працівник же має право відмовитися виконувати доручену роботу, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Роботодавець не повинен нехтувати правилами цивільного захисту. В Кримінальному кодексі передбачена відповідальність, зокрема, за такі злочини, як: порушення вимог про охорону праці; порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки; службова недбалість.

"Таким чином: роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу; працівник зобов’язаний додержуватись правил цивільного захисту під час повітряної тривоги та евакуюватися в безпечне місце", - повідомив Лубінець.

Автор:
Ніна Комащенко