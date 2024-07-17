Перехід до індустрії 5.0 вимагатиме від компаній політики людиноцентричності - Academy DТЕК

Перехід до індустрії 5.0 вимагатиме від компаній переходу від діджиталізації процесів до політики людиноцентричності, де у фокусі буде персоналізація та гуманізація. І головним результатом індустрії 5.0 буде досягнення синергії між технологіями та людиною для оптимального результату.

Про це під час HRWS розповіли керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK Тетяна Шерман та директор DTEK B.V., член Наглядової ради Academy DTEKОлександр Кучеренко

За їх даними з 55 тис співробітників ДТЕК понад 1450 це працівники з інвалідністю, понад 1100 осіб мають інвалідність третьої групи.

5 207 працівників захищають Україну у лавах ЗСУ. З них 606 повернулися до цивільного життя. 60% серед демобілізованих повернулися на робочі місця.

Саме тому для роботи у нових реаліях компанія запровадила лінійку продуктів:

Психологічна підтримка

Допомога в адаптації

Перепрофілювання та перекваліфікація

Додатковий медичний супровід

Супровід та реабілітація

"Ми кожен квартал запитуємо людей що з ними вдбувається. Ми працюємо з лікарями, у тому числі й тими які працюють з психологією. В компанії реалізовано проєкти "Лікар поруч", "ДТЕК піклується", "Корпоративний психолог", "Школа життєстійкості", - розповіли спікери.