Ринок праці у листопаді: понад 100 тисяч вакансій і нові тенденції

У листопаді 2024 року ринок праці в Україні почав демонструвати традиційне для цього періоду уповільнення. Вплив сезонних чинників позначився на кількості вакансій та активності шукачів.

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Про це йдеться в релізі Work.ua.

Стан ринку праці: основні показники

Однак, загальна кількість пропозицій роботи все ще залишається стабільно високою — понад 100 000 вакансій вже дев'ятий місяць поспіль.

У листопаді роботодавці розмістили на сайті Work.ua 109 467 вакансій, що на 7% менше, ніж у жовтні. Це відповідає сезонним тенденціям, за яких у зимові місяці кількість вакансій зазвичай знижується.

Наприклад, схожа ситуація спостерігалась у листопаді 2021 року, коли було розміщено 109 000 вакансій.

Найбільше вакансій у листопаді традиційно пропонували у категорії "Робочі спеціальності, виробництво" — 19 554 пропозиції, хоча їх кількість зменшилась на 7% у порівнянні з жовтнем. Загалом у всіх ключових категоріях зафіксовано спад, зокрема в "Готельно-ресторанному бізнесі" (-15%) і "Сфері обслуговування" (-13%).

Охорона та безпека стали єдиною категорією, де кількість пропозицій зросла. Серед популярних вакансій — поліцейський, оператор дрона, мінометник, командир відділення тощо.

Зростання конкуренції серед шукачів

Попри зменшення активності кандидатів на 5%, конкуренція на ринку праці зросла. Середня кількість відгуків на вакансію збільшилась, особливо на дистанційні посади, які залишаються найбільш затребуваними серед шукачів.

Найбільшу конкуренцію зафіксовано на посадах, пов’язаних зі спілкуванням із клієнтами — директ-менеджери та спеціалісти чату. На ці вакансії відгуків у 20–30 разів більше, ніж у середньому.

Кому платять найбільше

У листопаді середня зарплата, зазначена у вакансіях, склала 22 750 грн, що на 250 грн більше, ніж у жовтні. Найбільше зарплати зросли у категоріях:

Охорона, безпека — 70 000 грн (+17%);

Нерухомість — 44 000 грн (+10%);

Продажі, закупівля — 30 000 грн (+9%).

Водночас серед лінійних посад найбільші доходи пропонують:

Брокерам — 60 000 грн,

Медіабайєрам — 58 250 грн,

Водіям-міжнародникам — 50 000 грн,

Стоматологам і рієлторам — 45 000 грн.

Регіональні особливості та зміни

Найбільше вакансій у листопаді було розміщено у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Однак у регіонах з найменшою конкуренцією — Чернівецькій (+8%) і Закарпатській (+4%) областях — побільшало кандидатів.

Однією з цікавих новинок став приріст вакансій для ветеранів. Новий функціонал на Work.ua дозволяє роботодавцям зазначати готовність надавати перевагу колишнім військовим. У листопаді таких вакансій стало 2 920, що втричі більше, ніж у жовтні.

Ринок праці в Україні залишається стабільним, незважаючи на сезонні коливання. Понад 100 000 вакансій свідчать про активність роботодавців, а збільшення конкуренції серед шукачів вказує на зростання динаміки ринку.

У найближчі місяці очікується подальше уповільнення, однак тенденції до відновлення активності й зміцнення економіки помітні вже зараз.

Нагадаємо, у жовтні на ринку праці продовжувалося пожвавлення. Шукачам пропонували понад 117 000 вакансій, а розмір середньої зарплати збільшився на 5% до 22 500 грн.

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