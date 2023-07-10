В Україні влітку стало більше роботи та зросли зарплати: кого шукають роботодавці (ІНФОГРАФІКА)

В Україні влітку попри війну та низький бізнес-сезон зросла кількість вакансій та розмір середньої зарплати. При цьому конкуренція шукачів за роботу знизилась. Також укріплюється тренд дефіциту кваліфікованих кадрів.

Про це повідомляють аналітики кадрового порталу Work.ua.

Так, за інформацією аналітиків, у перший місяць літа кількість пропозицій роботи в Україні збільшилася на 4% — до 93 882 вакансій.

Також у червні продовжилось зростання середньої зарплати ще на 500 грн. Таким чином за першу половину 2023 року середня зарплата в Україні збільшилася на 13% — з 15 000 до 17 000 грн.

Динаміка конкуренції шукачів

Темпи зниження конкуренції шукачів за роботу сповільнилися. Цей процес стабілізувався на рівні 2021 року. Найбільша конкуренція шукачів за роботу в Київській, Вінницькій, Харківській, Сумській та Львівській областях. Найменша у Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Тернопільській та Миколаївській областях.

Серед шукачів високий попит мають вакансії диджитал-фахівців, переважно програмістів у сфері ІТ. До прикладу, конкуренція шукачів на вакансію Front-end програміста в червні зросла майже вполовину порівняно з травнем і наразі майже в 30 разів вища, ніж у середньому по Україні. До висококонкурентних вакансій також відносяться: спеціаліст чату, відеомонтажер, копірайтер, графічний дизайнер. За цими посадами знайти роботу складніше.

Низька конкуренція і, відповідно, більші шанси працевлаштуватися за посадами працівників медичної сфери: гастроентеролог, гірудотерапевт, лікар УЗД.

Географія пропозицій роботи

За кількістю роботи лідером залишається Київська область - вона вперше перетнула позначку в 30 142 вакансії, що складає майже третину від загальної кількості. Друге місце займає Львівська область, де зосереджено приблизно 10% роботи в Україні (9 064). Далі йде Дніпропетровська (8 900) та Одеська області (6 883). Замикає п'ятірку Харківська область (3 441), яка вже третій місяць поспіль утримується в лідерах.

Харківська область також увійшла в п'ятірку областей з найбільшим приростом вакансій (+10% до 3 441 вакансії) разом з Івано-Франківською (+10% до 3 116), Запорізькою (+9% до 1 666), Одеською (+7% до 6 883) та Волинською областями (+6% до 1 929).

Як зазначається, у червні роботи стало більше і в Херсонській області.

Найзатребуваніші посади

ТОП-5 найзатребуваніших посад залишається стабільним: продавець-консультант (8 219 вакансій), менеджер з продажу (6 383), водій (3 277), кухар (3 264), бухгалтер (3 186).

Найбільший приріст у червні показала вакансія вчителя початкових класів (+44% до 187 вакансій). Переважно приватні школи та дитячі садочки шукають персонал для підготовки дітей до школи в період літніх канікул.

Молодь шукає роботу

Згідно з даними Work.ua, кількість шукачів, які створили та оновили резюме в червні зменшилася (на 4% до 351 014), якщо порівнювати з травнем. Це незначне коливання, фактично кількість резюме зберігається на рівні квітня 2023 року.

Переважна більшість шукачів — жінки (57%). Найбільшу частку, 35% від загальної кількості, складають кандидати 16-24 років.

Стосовно досвіду, то кандидати розподіляються наступним чином:

36% не мають досвіду;

33% мають понад 5 років досвіду;

31% мають від мінімального до 5 років досвіду.

Найбільше нових кандидатів у червні з'явилося в Донецькій (+15%), Тернопільській (+9%), Чернівецькій (+8%), Волинській (+7%) та Житомирській областях (+6%).

Переважна більшість нових кандидатів представляють категорії: "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+18%), "Освіта, наука" (+15%), "Сфера обслуговування" (+11%), "ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+8%), "Роздрібна торгівля" (+7%), "Маркетинг, реклама, PR" (+5%), "IT, комп'ютери, інтернет" (+3%).

У розрізі професій найбільше на ринок праці вийшло офіціантів, а також освітян.

Хто найбільше заробляв у червні

10 найвищих середніх зарплат (не керівників, не з ІТ):

медіабаєр - 55 000 грн; водій-міжнародник - 40 000 грн; ендодонтист, керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами - 35 000 грн; бізнес-аналітик - 34 000 грн; рихтувальник, рієлтор - 32 500 грн; 3D-візуалізатор - 31 500 грн; координатор зі збуту - 31 000 грн; автомеханік, дизеліст, регіональний менеджер, технолог меблів - 30 000 грн; курʼєр з авто - 29 000 грн; автоелектрик, менеджер з розвитку - 28 000 грн.

Найменші зарплати від 7 000 до 10 000 грн отримують: консьєрж, санітар, прибиральник, посудомийник, портьє.

Нагадаємо, за інформацією порталу Work.ua, український ринок праці в останній місяць весни продовжував демонструвати позитивні тенденції. У травні зросла кількість вакансій та середня зарплата і збільшився попит на робочі спеціальності.

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