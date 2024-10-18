З початку року 20 тисяч українців отримали державні ваучери на навчання

З початку 2024 року вже 20 тисяч українців отримали ваучери на навчання, що фінансуються державою. Ці ваучери надають можливість здобути нову професію, підвищити кваліфікацію або набути нові навички, що робить їх більш конкурентоспроможними на ринку праці.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Свириденко зазначила, що однією з ключових проблем ринку праці в Україні є структурне безробіття. Щоб подолати цю проблему, уряд запустив кілька програм перекваліфікації та навчання. Однією з таких ініціатив є програма надання ваучерів на навчання.

Станом на цей рік, 20 тисяч українців вже скористалися можливістю навчатися за рахунок держави, а загальна сума фінансування програми склала 223 млн грн.

Найпопулярнішими професіями, на які українці навчалися за ваучерами цього року, стали медсестринство (видано 3629 ваучерів); психологія (3144); дошкільна освіта (861); медицина (557); кухар (1775); водій (1354); тракторист (603); кондитер (447).

Сума ваучера становить до 30 280 грн, але якщо вартість навчання перевищує цю суму, людина або роботодавець може доплатити різницю. Ваучери можуть отримати українці старше 45 років, ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав поранення під час війни чи побував у полоні.

Програма ваучерів є частиною проєкту "Робота без бар'єрів", що реалізується Міністерством економіки України у межах Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в країні. Для отримання ваучера необхідно подати заявку на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до найближчого центру зайнятості.

Зазначається, що минулого року ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. У 2023 році найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

За якими професіями доступні ваучери

Ваучери на навчання доступні для отримання за 155 професіями та спеціальностями, зокрема в галузях ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства та соціального обслуговування. Людина може самостійно обрати професію, навчальний заклад у межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну). Навчання проводиться в закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також на підприємствах чи в організаціях, які мають відповідну ліцензію.

Ваучер дозволяє пройти навчання безкоштовно за визначеним Міністерством економіки переліком професій та спеціальностей. Його сума наразі не перевищує 30 280 грн, а якщо навчання коштує дорожче, різницю оплачує сам працівник або роботодавець.

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян із професійно-технічною чи вищою освітою, які не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні і не навчались за кошти Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх трьох років. До цих категорій належать:

люди віком від 45 років (до пенсійного віку),

ветерани та учасники бойових дій,

внутрішньо переміщені особи працездатного віку,

особи з інвалідністю,

люди, які постраждали внаслідок військової агресії або пройшли полон.

Щоб отримати ваучер на навчання необхідно обрати спеціальність, професію та місце навчання, потім подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо). Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Додамо, ваучери на навчання від Державної служби зайнятості будуть повністю цифровізовані та доступні через портал "Дія".

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