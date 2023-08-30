60% украинского ячменя будут экспортировать авто- и железнодорожными путями через Румынию: эксперты объяснили причины

Из-за роста стоимости фрахта и угрозы атак РФ по инфраструктуре портов Дуная экспортный рынок украинского ячменя переходит на автомобильную и железнодорожную логистику.

Об этом сообщили в аналитическом кооперативе "Пуск", созданном в рамках Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

Украинский ячмень в сезоне-2023 будет экспортироваться на 60% автомобильными и железнодорожными путями через пункты пересечения границы с Румынией.

Эксперты фиксируют такую тенденцию: фермеры пытаются в большинстве своем самостоятельно экспортировать ячмень, а трейдеры не заинтересованы в торговле ячменем.

"Рост стоимости фрахта создает сильные ограничения. Спрос на украинский ячмень есть, однако зерно получается слишком дорогим: для ликвидности в речных портах ценник должен составить 110-120 $/т на условиях СРТ, но аграрии не будут поставлять по столь низкой цене", — объясняют в ВАР.

Участники рынка также опасаются повторных атак России на инфраструктуру дунайских портов. Аграрии считают, что им выгоднее транспортировать ячмень на пункты пропуска на границе, чем в Рени. К примеру, на пункте Чоп цена составляет $140/тонна.

"Даже фермеры центральных областей начали интересоваться автоснабжением ячменя в Румынию - логистика получается дешевле, добавили эксперты. Они также отметили активность на рынке ячменя переработчиков. Их закупочные цены сейчас составляют 4500-5200 грн/тонна", - добавляют аналитики.

Прогнозируется, что в первую неделю сентября условные цены на ячмень могут вырасти до $195-202/тонна на базисе DAP Констанца, до $142-147/тонна – на базисе СРТ речные порты.

В настоящее время агробизнес начал активно развивать перевалку зерна через украинские порты Дуная, но в ответ россияне устроили настоящий террор дронами-камикадзе его портовой инфраструктуры. Например, 23 августа РФ атаковала "шахедами" порт Измаила, повредив сразу несколько частных зерновых терминалов и складов и уничтожив 13 тыс тонн зерна.

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