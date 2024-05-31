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Аграрии 8 областей уже завершили посевную: засеяли 98% запланированных площадей
По состоянию на 31 мая на контролируемой Украиной территории засеяно более 7 млн. га масличных и более 5,5 млн. га зерновых и зернобобовых культур. Это составляет более 98% от запланированных площадей посева.
Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что сельхозтоваропроизводители Виннитчины, Волыни, Кировоградщины, Одесщины, Полтавщины, Тернопольщины, Буковины и Закарпатья полностью завершили сев яровых сельскохозяйственных культур.
В частности, аграрии уже засеяли более 98% яровых зерновых и зернобобовых:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- кукурузы – 3 895,2 тыс. га;
- ячменя – 782,6 тыс. га;
- пшеницы – 252,5 тыс. га;
- овса – 163,7 тыс. га;
- гороха – 162,5 тыс. га;
- гречихи – 97,7 тыс. га;
- проса – 63,6 тыс. га.
За прошлую неделю прирост посевов зерновых и зернобобовых культур составил 104,8 тыс. га.
Также среди масличных культур посеяно: подсолнечника – 5 123,9 тыс. га, сои 1 931,8 тыс. га.
Кроме того, сахарная свекла посеяна на площади 250,1 тыс. га.
Как свидетельствуют данные Минагрополитики, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине прогнозируется засеять 5,601 млн га.
В 2024 году урожай будет меньшим
По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.
Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.
УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.
Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.
Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн. тонн урожая и 2 млн. тонн экспорта.
Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.