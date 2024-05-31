Аграрии 8 областей уже завершили посевную: засеяли 98% запланированных площадей

По состоянию на 31 мая на контролируемой Украиной территории засеяно более 7 млн. га масличных и более 5,5 млн. га зерновых и зернобобовых культур. Это составляет более 98% от запланированных площадей посева.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что сельхозтоваропроизводители Виннитчины, Волыни, Кировоградщины, Одесщины, Полтавщины, Тернопольщины, Буковины и Закарпатья полностью завершили сев яровых сельскохозяйственных культур.

В частности, аграрии уже засеяли более 98% яровых зерновых и зернобобовых:

кукурузы – 3 895,2 тыс. га;

ячменя – 782,6 тыс. га;

пшеницы – 252,5 тыс. га;

овса – 163,7 тыс. га;

гороха – 162,5 тыс. га;

гречихи – 97,7 тыс. га;

проса – 63,6 тыс. га.

За прошлую неделю прирост посевов зерновых и зернобобовых культур составил 104,8 тыс. га.

Также среди масличных культур посеяно: подсолнечника – 5 123,9 тыс. га, сои 1 931,8 тыс. га.

Кроме того, сахарная свекла посеяна на площади 250,1 тыс. га.

Как свидетельствуют данные Минагрополитики, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине прогнозируется засеять 5,601 млн га.

В 2024 году урожай будет меньшим

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.

УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.

Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн. тонн урожая и 2 млн. тонн экспорта.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.