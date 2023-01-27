Аграрии до сих пор собирают кукурузу с полей

В Украине по состоянию на 27 января 2023 уже собрано 52,6 млн т зерновых и зернобобовых культур с 11,1 млн га (96% от общей площади посевов) при урожайности 47,6 ц/га.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Уже обмолочено:

пшеницы - 4,979 млн га (100%), при урожайности 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн;

ячменя - 1,7 млн га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн;

гороха - 118 тыс. га (100%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 269 тыс. тонн;

кукурузы на зерно - 3,8 млн га (90%), при урожайности 66,5 ц/га намолочено 25,2 млн тонн;

гречихи - 116 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 158,5 тыс. тонн;

проса - 44,7 тыс. га (99%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 101,8 тыс. тонн.

Кроме того, сбор подсолнечника проведен на площади 4,8 млн га,(99%) намолочено 10,5 млн тонн семян при урожайности 21,7 ц/га.

Обмолот сои произведен на площади 1,5 млн га (99%), собрано 3,7 млн т при урожайности 24,3 ц/га.

Рапс собран на площади 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн т семян при урожайности 28,6 ц/га.

Сахарная свекла выкопана на площади 181,2 тыс. га (100%), накоплено 9 млн т сладких корней при урожайности 501,9 ц/га.

В Минагрополитики добавили, что аграрии Полтавщины намолотили 5,5 млн тонн зерна, Винницкой области - 4,05 млн тонн, Кировоградщины - 4,02 млн тонн, Хмельнитчины более 3,9 млн тонн, Черкасщины 3,9 млн тонн зерна.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 70,8 ц/га.

Напомним, в Минагрополитики сообщили, что украинские аграрии переходят на выращивание масличных культур, которые являются более рентабельными и дают больший доход с гектара.

Зато отечественные фермеры сократили посевные площади под озимой пшеницей, поэтому роль Украины на мировом рынке этой зерновой значительно ослабнет в следующем сезоне.

Отметим, по прогнозу аграриев, в 2023 году украинские сельхозпроизводители засеют зерновыми культурами площадь, что на 45% будет уступать показателю довоенного 2021 года.