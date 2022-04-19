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Аграрии не смогут засеять 30% сельскохозяйственных полей в Украине, предназначенных для ряда культур
В Украине в 2022 году сельхозпроизводители не смогут использовать до 30% полей для посева пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы.
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Об этом сообщает Управление ООН по гуманитарным вопросам в Twitter.
Конечно, основная причина этой проблемы – война России против Украины. Кроме боевых действий посевной мешает минирование территорий.
В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что во время весенней посевной кампании будет засеяно 70-80% земель сельскохозяйственного назначения. Имеющийся в стране дефицит топлива пока не останавливает темпы посевной кампании, добавляют в ведомстве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, Минагрополитики налаживает новые пути экспорта аграрной продукции через порты ЕС.