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Аграрии Украины намолотили более 33,7 млн. тонн нового урожая
По состоянию на первую неделю сентября аграрии Украины намолотили более 33,7 млн. тонн нового урожая, из которых 29 млн. 309 тыс. тонн – зерновые культуры. Уборка зерновых и зернобобовых культур была проведена на площади 6697 тыс. га, средняя урожайность составляет 43,9 ц/га.
Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.
Согласно сообщению, на сегодняшний день в Украине было собрано 22 149 тыс. тонн пшеницы, 5 822 тыс. тонн ячменя, 386,5 тыс. тонн гороха, 2 тыс. тонн кукурузы, 63,3 тыс. тонн гречки, 79,4 тыс. · тонн проса.
Также было обработано 271 тыс. га других зерновых и зернобобовых культур, что привело к намолочению 807,2 тыс. тонн продукции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сообщается, что сельхозтоваропроизводители в Одесской области намолотили уже более 3 млн. тонн зерна, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской — более 2 млн. тонн зерна. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Хмельницкой области - 64,1 ц/га.
Кроме этого, аграрии собрали 4, 353 тыс. тонн, масличных культур из которых:
- семена рапса – 3 999,5 тыс. тонн. Аграрии 18 областей закончили сбор рапса;
- семена подсолнечника - 199,3 тыс. тонн;
- сои собрано 154,1 тыс. тонн;
- сахарной свеклы собрано 116 тыс. тонн.
В целом, по прогнозам Минагрополитики, нынешний урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине может составить около 80 млн тонн, что на 30% больше, чем в прошлом.
Напомним, по состоянию на 14 июля в Украине было собрано более 2 млн. 160 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 643,8 тыс. га.
Источник фото: ua.depositphotos.com