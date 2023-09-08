По состоянию на первую неделю сентября аграрии Украины намолотили более 33,7 млн. тонн нового урожая, из которых 29 млн. 309 тыс. тонн – зерновые культуры. Уборка зерновых и зернобобовых культур была проведена на площади 6697 тыс. га, средняя урожайность составляет 43,9 ц/га.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, на сегодняшний день в Украине было собрано 22 149 тыс. тонн пшеницы, 5 822 тыс. тонн ячменя, 386,5 тыс. тонн гороха, 2 тыс. тонн кукурузы, 63,3 тыс. тонн гречки, 79,4 тыс. · тонн проса.

Также было обработано 271 тыс. га других зерновых и зернобобовых культур, что привело к намолочению 807,2 тыс. тонн продукции.

Сообщается, что сельхозтоваропроизводители в Одесской области намолотили уже более 3 млн. тонн зерна, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской — более 2 млн. тонн зерна. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Хмельницкой области - 64,1 ц/га.

Кроме этого, аграрии собрали 4, 353 тыс. тонн, масличных культур из которых:

семена рапса – 3 999,5 тыс. тонн. Аграрии 18 областей закончили сбор рапса;

семена подсолнечника - 199,3 тыс. тонн;

сои собрано 154,1 тыс. тонн;

сахарной свеклы собрано 116 тыс. тонн.

В целом, по прогнозам Минагрополитики, нынешний урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине может составить около 80 млн тонн, что на 30% больше, чем в прошлом.

Напомним, по состоянию на 14 июля в Украине было собрано более 2 млн. 160 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 643,8 тыс. га.

Источник фото: ua.depositphotos.com