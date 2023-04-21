Аграрии уже посеяли 1 млн гектаров яровых культур

Украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории по состоянию на 21 апреля 2023 уже посеяли 1 млн 5 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

За прошедшую неделю всего посеяно 278,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах сельхозтоваропроизводители Полтавщины - 83,5 тыс. га. Пшеницы больше всего засеяны на Днепропетровщине (29,6 тыс. га), кукурузы – на Сумщине (26,4 тыс. га).

Украинские аграрии всеми категориями хозяйств уже посеяли 1 млн. 5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых:

яровой пшеницы – 169,1 тыс. га;

ярового ячменя – 557,4 тыс. га;

гороха – 110,2 тыс. га;

овса – 81,7 тыс. га;

кукурузы – 53,4 тыс. га;

гречихи – 0,27 тыс. га;

проса – 1,7 тыс. га.

Кроме того, к севу сахарной свеклы приступили аграрии 10-ти областей: Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, посеяно - 54,4 тыс. га.

Подсолнечник сеют аграрии Днепропетровщины, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Буковиной, Черниговской, посеяно – 137,3 тыс. га. Больше всего на Сумщине – 34,7 тыс. га.

Отметим, весенняя посевная в Украине набирает обороты. К севу яровых культур на контролируемой Украиной территории приступили все области.

По прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

В то же время, как прогнозируют в ведомстве, аграрии увеличат посевные площади под масличными культурами и частично убавят под зерновыми и кукурузой.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует к середине мая расчистить не менее 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

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