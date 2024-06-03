Аграриям с действующей бронью от мобилизации продлили ее на месяц

Министерство аграрной политики и продовольствия обратило внимание участников рынка на автоматическое продление бронирования на один месяц для работников агросектора, имеющих действующую на 7 мая бронь.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности министра агрополитики Тарас Высоцкий, пишет Интерфакс-Украина.

"Просим повторно обратить внимание, что согласно постановлению Кабинета Министров №516 от 7 мая 2024 года, все бронирования, действующие на 7 мая 2024 года, автоматически продлены на один месяц", - отметил Высоцкий.

Он привел пример: если согласно приказу бронирование действительно до 10 июня 2024 года, то оно автоматически пролонгируется до 10 июля 2024 года.

Исполняющий обязанности министра агрополитики попросил аграрные ассоциации максимально широко проинформировать субъекты хозяйствования о пролонгации бронирования сотрудников агросектора с учетом действующего постановления правительства.

В "Дії" запустят функцию электронного бронирования от мобилизации

В Министерстве обороны Украины заявили, что на портале государственных услуг "Дія" запустят функционал электронного бронирования от мобилизации.

Ведомство сделало все, что должно было сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Ранее в Министерстве экономики заявили, что Кабинет министров работает над механизмом введения электронного бронирования.

"Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано", - рассказали в Минэкономики.

Шмигаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмигаль.