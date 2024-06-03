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Аграриям с действующей бронью от мобилизации продлили ее на месяц
Министерство аграрной политики и продовольствия обратило внимание участников рынка на автоматическое продление бронирования на один месяц для работников агросектора, имеющих действующую на 7 мая бронь.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра агрополитики Тарас Высоцкий, пишет Интерфакс-Украина.
"Просим повторно обратить внимание, что согласно постановлению Кабинета Министров №516 от 7 мая 2024 года, все бронирования, действующие на 7 мая 2024 года, автоматически продлены на один месяц", - отметил Высоцкий.
Он привел пример: если согласно приказу бронирование действительно до 10 июня 2024 года, то оно автоматически пролонгируется до 10 июля 2024 года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Исполняющий обязанности министра агрополитики попросил аграрные ассоциации максимально широко проинформировать субъекты хозяйствования о пролонгации бронирования сотрудников агросектора с учетом действующего постановления правительства.
В "Дії" запустят функцию электронного бронирования от мобилизации
В Министерстве обороны Украины заявили, что на портале государственных услуг "Дія" запустят функционал электронного бронирования от мобилизации.
Ведомство сделало все, что должно было сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Ранее в Министерстве экономики заявили, что Кабинет министров работает над механизмом введения электронного бронирования.
"Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано", - рассказали в Минэкономики.
Шмигаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных
После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.
Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.
"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмигаль.