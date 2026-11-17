Адаптация украинских молочно-товарных ферм к европейским требованиям по благополучию животных потребует около $1 тыс. инвестиций на одну корову. Еще примерно €90 в год составят расходы на поддержание соответствующих стандартов.

Об этом Dilo заявила заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Какие требования ЕС должен выполнить украинский молочный сектор

9 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №15058-д, предусматривающий масштабное приближение украинского законодательства в агропродовольственном секторе к требованиям ЕС.

Документ охватывает вопросы безопасности пищевых продуктов, ветеринарии, фитосанитарии и государственного контроля. В частности, супермаркетам разрешат легально отдавать непроданные продукты на благотворительность, этикетки станут более честными, а все пищевые добавки внесут в единый открытый реестр.

Отдельный блок документа касается благополучия животных, предусматривающий дополнительные требования к украинским животноводческим хозяйствам, в частности, молочным фермам.

Также его цель – урегулирование вопросов безопасности пищевых продуктов, ветеринарии, фитосанитарии и государственного контроля. В то же время, документ предусматривает и требования относительно благополучия.

Для молочного сектора это означает необходимость адаптации к ряду новых правил. В частности, речь идет о:

согласование требований по ветеринарным препаратам;

благополучие животных;

регулирование побочных продуктов животного происхождения

кормов;

безопасность упаковки и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Также предусмотрено усовершенствование государственного контроля и приближение его к европейской системе официального контроля, отметила Жупинас.

Сколько будет стоить адаптация молочных ферм к стандартам ЕС

"Если вы спрашиваете о том, сколько это будет стоить ферме, то в среднем для того, чтобы провести модернизацию и отвечать требованиям только по благополучию животных, нужно примерно $1 тыс. на одну корову. Кроме того, чтобы в дальнейшем поддерживать эти требования, еще дополнительно около € 90 в год составят текущие расходы", - рассказала эксперт.

Она добавила, что выполнение европейских норм защиты растений также повлияет на себестоимость производства молока. В частности, рацион одной коровы может подорожать примерно на 1-1,5 евро в день.

По предварительным данным Госстата, на 1 сентября 2026 года на сельскохозяйственных предприятиях Украины содержалось около 392 тыс. молочных коров. Если применить ко всему этому поголовью оценку Ассоциации производителей молока, модернизация ферм для выполнения требований по благополучию животных потребует около $392 млн инвестиций. Ежегодные расходы на поддержание стандартов могут составить еще €35,3 млн. Дополнительно потенциальное удорожание рационов может увеличить расходы отрасли на €143-215 млн в год.

Новые правила для молочного сектора: законодательные изменения и вызовы для производителей

По словам представительницы Ассоциации производителей молока, украинские фермы проходят сложный период трансформации. Предприятиям приходится одновременно восстанавливаться после последствий военных действий РФ, инвестировать в экологические требования, благополучие животных и энергоэффективность, а также конкурировать с европейскими производителями.

Потому украинское законодательство должно не только устанавливать требования к безопасному производству молока и молочных продуктов, но и создавать экономические условия для их выполнения, считает Жупинас.

Отдельным вызовом станет предусмотренная законопроектом №15058-д отмена действующего Закона Украины №1870-IV о молоке и молочных продуктах. По мнению представительницы отрасли, до прекращения действия действующего законодательства необходимо определить, какие специальные механизмы регулирования молочного сектора следует сохранить или создать вместо этого.

"Придется нарабатывать новую законодательную базу, которая действует в странах ЕС: как должен функционировать молочный рынок, как должны формироваться цены, как государство должно поддерживать производителей и переработчиков молока", - пояснила Жупинас.

Еще одним вопросом является финансирование государственного контроля. По ее словам, законопроект предусматривает перенос на бизнес расходов на проведение государственных проверок, ранее финансировавшихся за счет государства.

"Украинские молочники должны получить не только европейские требования, но и европейские инструменты для развития и конкурентной борьбы. С одной стороны, мы стараемся отвечать европейским требованиям, но не имеем законодательства, благодаря которому можем эти требования выполнить", - подытожила Жупинас.

В апреле Елена Жупинас сообщала, что более 60% молочно-товарных ферм в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия.