Цены на пшеницу в Украине устанавливают новые рекорды

Цены на пшеницу в Украине продолжают расти и достигли максимума за многолетний период на фоне дефицита предложений и повышения курса доллара, хотя падение мировых котировок ускоряется.

Об этом сообщает "АПК-Информ".

Как отмечают аналитики, недостаточно активное поступление предложений пшеницы и высокая конкуренция между перерабатывающими и экспортно-ориентированными компаниями продолжали оказывать поддержку ценам.

В то же время мукомолы продолжали жаловаться на нехватку предложений пшеницы, из-за чего были вынуждены и дальше повышать цены.

"За многотоннажные объемы качественного сырья некоторые покупатели готовы были платить цены выше рыночных. Также поддержку ценам оказывала соответствующая динамика на экспортном рынке", – подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что за прошлую неделю цены на пшеницу 2 класса выросли на 200-400 грн/т и фиксировались преимущественно в пределах 9300-10500 грн/т СРТ, цены на фуражную пшеницу также выросли и находились в пределах 8300-9400 грн/т СРТ .

Цены на пшеницу на мировых биржах падают

По данным зерновой биржи Graintrade, цены на пшеницу на мировых биржах упали на 1,7-1,9%, потеряв за неделю 2,5-3,8%. В Украине же цены продолжают расти на фоне дефицита предложений, но вскоре они могут снизиться вслед за падением цен в ЕС, которые за неделю потеряли 3,3%.

В Украине на прошлой неделе закупочные цены выросли на продовольственную пшеницу на 1-2$/т до 210-214$/т или 9800-10100 грн/т и на фуражную – до 203-205 $/т или 9500-9600 грн/т с доставкой в порты Черного моря на фоне дефицита предложений и повышения курса доллара.

По мнению аналитиков, снижение цен на европейскую пшеницу на 5-10 $/т вследствие падения курса евро по отношению к доллару ограничивает рост цен на пшеницу в Украине.

В Украине низкие запасы пшеницы: хватит до марта-апреля

Заметим, по состоянию на начало сентября запасы пшеницы в Украине составили 18,7 млн. тонн, что значительно меньше среднегодовых показателей предыдущих сезонов, когда этот показатель превышал 20 млн. тонн.

По прогнозам экспертов, если экспорт будет продолжаться на уровне 2 млн. тонн в месяц, то пшеницы может хватить до марта-апреля следующего года.

Согласно данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 30 октября с начала 2024/25 маркетингового года, Украина экспортировала 14,140 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 7,678 млн т пшеницы (в прошлом году — 4,477 млн т).

Напомним, в Украине уже намолочено 63,7 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур. Пшеницы аграрии собрали 22,3 млн. тонн.