Черкасский "Азот" возобновил работу ключевых цехов аммиака и карбамида

Черкасский "Азот", часть азотного бизнеса Group DF, возобновил работу двух ключевых цехов: аммиака (А-5) и карбамида (М-6). Об этом сообщила диверсифицированная международная группа компаний Group DF.

Запуск цехов связан с завершением ремонтной кампании и наращиванием объемов производства удобрений из-за сезонного роста спроса.

Сейчас на предприятии работают два цеха по производству аммиака: А-3 с мощностью 1200 тонн в сутки и А-5 с мощностью 1700 тонн в сутки, а также два цеха по производству карбамида: М-2 и М-6, каждый из которых имеет мощность 1000 тонн в день.

Кроме того, продолжают функционировать цеха по производству азотной кислоты и аммиачной селитры.

«Состоялся плановый пуск цехов, летняя ремонтная кампания завершена и предприятие полностью готово к осенней посевной. Мы можем обеспечить фермеров и агрохолдинги необходимым количеством удобрений. Мы доказали свою надежность во время войны, этот сезон не будет исключением. Надеемся, что перебои с электроэнергией не помешают нам продолжить работать четко, выполняя все заключенные контракты, – отметил председатель правления ЧАО «АЗОТ» Виталий Скляров.

В компании добавляют, что в 2024 году Черкасский «Азот» потратил 164,6 миллиона гривен на капитальные ремонты оборудования. Всего с начала года инвестиции в капитальные расходы (CAPEX) составили 222 миллиона гривен.