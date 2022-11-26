Доля производства молока в приусадебном секторе упала ниже чем на 15%

Производство молока от приусадебного сектора, которое идет на переработку, упало.

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Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока со ссылкой на данные Госстата, передает Agroportal.

Так, за три квартала 2022 года приусадебное молоко в структуре поступлений на переработку заняло лишь 14,6%, в то время как доля промышленного молока составила 85,7%.

При этом 68,7% составило сырье "экстра" и высшего сорта и почти треть (27,9%) - первого сорта.

В ассоциации приветствовали решение отложить переход на пищевую переработку исключительно молока-сырья высшего и "экстра" сортов, который теперь должен произойти через год со дня прекращения военного положения, а переход исключительно на переработку молока сорта "экстра" - через 2 года со дня прекращения или отмена военного положения.

Напомним, что из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.