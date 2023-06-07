"Доступные кредиты 5-7-9": в правительстве рассказали сколько кредитов получили аграрии с начала года

С начала года украинским аграриям было предоставлено 35,9 млрд гривен кредитов на развитие хозяйств. За 5 месяцев 2023 года более 5,6 тысячи агропредприятий Украины получили 21 миллиард гривен по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Наибольший объем кредитов получили аграрии из Киевской области – 7,5 млрд гривен, Винницкой – 3,89 млрд гривен, Днепропетровской – 2,86 млрд гривен, Кировоградской – 2,8 млрд гривен и Одесской – 2,4 млрд гривен.

Однако если речь идет о программе "Доступные кредиты 5-7-9", то наибольшие суммы были выделены предприятиям из следующих областей:

Кировоградская область получила 2,4 млрд. гривен для 823 хозяйств;

Винницкая область получила 2,2 млрд. гривен для 719 хозяйств;

Одесская область получила 2 млрд. гривен для 549 хозяйств;

Киевская область получила 2 млрд. гривен для 446 хозяйств.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9" упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн.

Напомним, в марте 2023 года Кабмин оптимизировал программу государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%".

Правительство продлило срок, в течение которого сельскохозяйственные товаропроизводители могут получить финансовую поддержку для посевной кампании.

В апреле 2023 года "ПриватБанк" открыл прием заявок на кредитование посевной и планирует в 2023 году увеличить финансирование бизнеса. По новым условиям агропроизводители смогут получить в "ПриватБанке" финансирование на посевную кампанию без дополнительного залога для клиентов микробизнеса на сумму до 5 млн. грн., а для клиентов малого бизнеса - до 7 млн. грн.