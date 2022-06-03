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Агро
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Эксперты рассказали, грозит ли украинцам дефицит сахара

Эксперты рассказали, грозит ли украинцам дефицит сахара
В 2021/22 маркетинговом году из выращенной украинской сахарной свеклы удалось произвести 1,4 млн т сахара

Несмотря на войну, в Украине проблем с дефицитом сахара собственного производства в этом году не ожидается. Негативно повлиять на ситуацию может разве что ажиотажный спрос.

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Об этом сообщили аналитики Украинского аграрного клуба (УКАБ).

В 2021/22 маркетинговом году из выращенной украинской сахарной свеклы удалось произвести 1,4 млн т сахара, что на 44% превышает показатель предыдущего года.

"Выработанного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехало за границу, и фонд потребления также уменьшился и, соответственно, переходный остаток увеличивается", - подчеркнули в УКАБ.

Поэтому украинцам не стоит опасаться дефицита сахара. В стране засеяно достаточно сахарной свеклы, а через четыре месяца сахарные заводы приступят к производству сладкого продукта.

В Украине уже заканчивается посев сахарной свеклы этим летом и по состоянию на 2 июня 2022 уже засеяно 181 тыс. га под сахарной свеклой, что составляет 80% посевных площадей предыдущего года. Эта цифра не финальная и возможна ее корректировка в сторону увеличения в связи с досевом.

В УКАБ отметили, что на фоне войны в Украине наблюдается ажиотажный спрос на базовые продукты питания, что может повлиять на повышение цен.

"Каждая семья пытается создать запас продукции не на один месяц, опасаясь нехватки продуктов питания и возможного роста цен. В свою очередь, повышенный спрос может привести к росту цен", - отметили аналитики УКАБ.

Отметим, гречка стала еще одним дефицитным продуктом в Украине вместе с солью. В некоторых торговых точках крупы уже нет в продаже, а те магазины, которые распродают старые запасы, отпускают крупу по цене от 80 гривен за упаковку. 

Автор:
Светлана Манько