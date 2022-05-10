- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Еврокомиссия выделит 400 млн евро сельскохозяйственным и рыбным хозяйствам Украины
Финансовая помощь будет предоставлена украинским фермерам до конца 2022 года в виде прямых грантов.
Европейская комиссия одобрила французскую схему помощи на сумму 400 млн евро для поддержки фермерских и рыбных хозяйств Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.
Схема финансовой поддержки была одобрена в соответствии с Временными рамками государственной помощи в кризисных ситуациях. По этой схеме поддержка будет осуществляться в форме прямых грантов.
Целью этой схемы является покрытие части возросших затрат на корма ферм, в том числе, которые выращивают рыбу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, помощь не будет превышать 35 тысяч евро на одного фермера и будет предоставлена не позднее 31 декабря 2022 г.
Напомним, что Украина теряет $170 млн ежедневно из-за заблокированных портов.