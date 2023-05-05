ФАО эвакуировала коллекцию образцов семян растений из Харькова

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при поддержке Европейского Союза успешно переместила коллекцию уникальных генетических образцов семян из Харькова в безопасный западный регион Украины.

Об этом 5 мая сообщила пресс-служба НААН.

"Объем и разнообразие генетического материала растений, содержащегося в коллекции семян, и отсутствие дубликации материала в любом другом семенном банке, делает его уникальным и важным для сельского хозяйства Украины и глобальной продовольственной безопасности", - объясняют ученые.

По результатам эвакуации коллекцию переметили на расстояние более 1000 км. В рамках операции несколько национальных органов власти, в частности, Национальная академия аграрных наук Украины, Международный договор о генетических ресурсах растений и Глобальный трастовый фонд по разнообразию сельскохозяйственных культур, сотрудничали для каталогизации семян и логистики для транспортировки.

По последним подсчетам, по состоянию на 2021 год, в Украине хранится более 150 тысяч генетических материалов растений, относящихся к 544 видам сельскохозяйственных культур и 1802 образцам растений. Спасенная коллекция содержит 39 тысяч уникальных генетических образцов из Украины.

Напомним, в общем ущерб украинской природе в результате полномасштабной агрессии РФ составляет по меньшей мере 51 млрд долларов. Большая часть из них в денежном эквиваленте – это загрязнение воздуха.

За год полномасштабной войны в Украине задокументировали более 2300 преступлений против природы. Около 500 тысяч га леса находятся либо под оккупацией, либо в зоне боевых действий. В то же время 2,4 млн га лесов уже уволены и нуждаются в восстановлении.