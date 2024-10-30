Фермеры с прифронтовых территорий смогут получить мобильные зерносушилки

Программа USAID "Урожай" в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины объявила о начале приема заявок через Государственный аграрный реестр (ГАР) для предоставления мобильных зерносушилок фермерам в прифронтовых регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что эта пилотная инициатива должна помочь фермерам из прифронтовых областей уменьшить послеуборочные потери и обеспечить соответствие зерна необходимым стандартам для хранения и реализации.

Кроме того, что мобильность зерносушилок позволяет использовать их в местах, где доступ к стационарным сушилкам ограничен, при правильной сушке зерна аграрии еще и смогут сэкономить от 200 грн на тонне и продать его по лучшей цене благодаря снижению влажности зерна, что улучшает его качество и рыночную стоимость.

Кто может принять участие в программе

Минагро поощряет подавать заявки фермеров, которые возделывают от 100 до 500 га в Харьковской, Сумской или Черниговской областях (кроме временно оккупированных территорий).

Приоритет будет предоставляться хозяйствам, возглавляемым женщинами, людьми с инвалидностью, внутренне перемещенными лицами или ветеранами.

Ожидается, что фермеры, которые будут выбраны для предоставления зерносушилок, будут использовать оборудование как для сушки собственного зерна, так и для предоставления услуг соседним фермерским хозяйствам.

Зерносушилки будут предоставлены во временное использование сроком до одного года с возможностью дальнейшей передачи их в собственность хозяйств.

Также сообщается, что программа USAID "Урожай" будет осуществлять визиты к предварительно отобранным заявителям с целью определения соответствия критериям и технической возможности эксплуатации зерносушилки (наличие помещений и соответствующего оборудования: разгрузочной площадки, весов), а также будет осуществлять регулярный мониторинг использования зерносушилок (высушенного зерна), а также объема услуг, предоставленных другим фермерским хозяйствам.

Как подать заявку на участие в программе

Фермеры, желающие получить помощь, должны зарегистрироваться через ГАР, выбрав среди доступных программ поддержки инициативу Программы USAID "Урожай" по распределению зерносушилок в прифронтовых областях Украины.

Регистрация открыта с 30 октября по 10 ноября 2024 года.

После анализа всех полученных заявок отобранные участники программы получат подтверждение через ГАР.

Аграриев просят обратить внимание, что подача заявки не гарантирует получение зерносушилок, поскольку количество оборудования ограничено.

Сообщается, что программа USAID "Урожай" покроет расходы на транспортировку сушилок в выбранные фермерские хозяйства и обучение для их эффективного использования.

USAID поддерживает украинских агропроизводителей

USAID в рамках Инициативы устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина) за два года привлекло более 510 млн долларов от частного сектора и международных доноров на поддержку украинских агропроизводителей.

В общей сложности правительство США вложило в эту инициативу 350 млн долларов. AGRI-Украина, которая была начата в июле 2022 года, уже помогла более 14 тыс. украинских аграриев, что составляет 32% зарегистрированных в стране агропроизводителей, получить необходимые ресурсы, такие как семена, удобрения, средства защиты растений, доступ к складским помещениям и финансовым ресурсам.

Это позволило собрать урожаи и обеспечить дополнительный доход более чем в 90 млн долларов благодаря увеличению производства кукурузы и подсолнечника на 430 тыс. тонн.

В мае USAID представила новую программу USAID Harvest, нацеленную на инвестирование в будущее аграрного сектора Украины в размере более 250 млн долларов.

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