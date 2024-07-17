ФГИ продает бывший сокоморсовый завод за 166 650 грн

Фонд госимущества Украины нашел покупателя на Браиловский сокоморсовый завод в Винницкой области. В приватизационном аукционе 17 июля принял участие только один участник, захотевший купить актив по стартовой цене 166 650 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Прозорро.Продажи, передает Liga.net.

Издание пишет, что предыдущие попытки ФГИ продать актив были неудачными, поэтому стартовую цену снизили вдвое – с 333 300 грн. до 166 650 грн.

В случае принятия положительного решения о приватизации объекта путем выкупа победитель торгов Ирина Палискевич должна уплатить 199 980 грн (с НДС) и погасить просроченную кредиторскую задолженность неработающего госпредприятия в размере 7,9 млн грн.

Что известно о лоте

Браиловский сокоморсовый завод расположен в поселке Браилов Жмеринского района в 40 км от областного центра. На сегодняшний день предприятие не работает.

Численность работников по состоянию на 31.03.2024 – 2 человека.

Основным видом деятельности согласно Уставу является производство фруктовых и овощных соков.

Имущество ГП "Браиловский сокоморсовый завод" хотели продать еще в 2017 году, но покупателей не нашлось. Против предприятия было возбуждено дело о банкротстве.

Области-лидеры по приватизации

В первой половине 2024 года Фондом государственного имущества Украины было продано 213 лотов, а количество участников аукционов превысило 1,2 тысяч, что в среднем составило 5,5 предложений на торги.

Активность участников приводила к увеличению цены лотов в среднем в 2,5 раза от стартовой. Бесспорным лидером приватизации стала Ровенщина.

По словам главы ФГИ Виталия Коваля, в Ровенской области за этот период было приватизировано 25 объектов, что составляет почти 12% от общего количества проданных лотов. Успешные торги в регионе привлекли наибольшее количество участников – 165 человек. Доходы от продажи госактивов в Ровенской области приблизились к 167 млн грн, что обеспечило региону первое место по этому показателю среди всех областей.

По количеству приватизированных объектов на втором месте оказалась Сумская область с 20 проданными лотами, а на третьем – Волынская с 17 объектами. Наименьшее количество приватизированных активов зафиксировано в Черновицкой области – всего 3.

В Донецкой, Луганской и Херсонской областях по очевидным причинам не реализовали ни одного госактива, тогда как на частично оккупированном Запорожье было продано 9 лотов.

Наибольший доход в бюджет – 236,2 млн грн – принесла продажа всего 6 лотов в Киеве. Львовщина заняла второе место почти из 227,7 млн грн поступлений от приватизации 15 активов. Наименьшая сумма – 2,2 млн грн – была зафиксирована на Тернопольщине в результате 4 торгов.