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Гуманитарный груз для Африки. Кабмин утвердил постановление о закупке еще 125 тысяч тонн зерна
Кабинет министров Украины утвердил постановление о продлении и необходимом финансировании инициативы Grain from Ukraine. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, будет закуплено дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы, которые затем доставят в качестве гуманитарного груза в страны Африки.
"Наша страна остается одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. Всего в рамках зерновой инициативы Украина отправила уже более 25 млн тонн агропродукции через черноморские порты", - написал Шмыгаль.
Напомним, что программа Grain from Ukraine была запущена в ноябре 2022 года. Ее суть заключается в прямой закупке агропродукции у украинских производителей для предотвращения голода в странах Африки и Азии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В том же месяце Кабмин одобрил предоставление гуманитарной помощи этим странам в размере 125 тысяч тонн зерна. Тогда на соответствующие цели было выделено 900 млн грн.