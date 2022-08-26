Индия ограничивает экспорт пшеничной муки, чтобы снизить цены на продукт в стране

Правительство Индии 25 августа ввело ограничения на экспорт пшеничной муки с целью снизить цены на продукт на внутреннем рынке, которые уже бьют рекорды. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

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Нью-Дели запретил экспорт пшеницы в середине мая также из-за высоких цен на культуру в стране.

Этот запрет повысил спрос на индийскую пшеничную муку на внешних рынках, экспорт которой с апреля по июль вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Соответственно, это подтолкнуло цены на внутреннем рынке.

"Была политика не запрещать или вводить какие-либо ограничения на экспорт пшеничной муки. Поэтому нужно было внести изменения в постановление, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и сдержать рост цен", — говорится в заявлении правительства.

Кроме того, в мае Индия после запрета на экспорт пшеницы решила ограничить продажу сахара другим странам. Теперь экспортеры должны получать разрешение от власти на любой экспорт сахара в период с 1 июня по 31 октября.