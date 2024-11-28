Из-за обвала рубля россияне остались без фруктов и овощей: Египет, Турция и Иран расторгают контракты

Экспортеры овощей и фруктов отказываются от контрактов на поставку своей продукции в Россию на фоне растущих валютных рисков. Поставщики из стран, которые Россия называет "дружественными", отменили ряд контрактов на экспорт в РФ из-за обвального падения курса рубля.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Крах российского рубля вызвал панику в плодоовощной торговле

Отмечается, что ситуация для российских импортеров вообще стала критической, а крах российского рубля повлек за собой панику в плодоовощной торговле.

Запасов овощей и фруктов в хранилищах не так много, потому что урожай был не очень хорошим, как и качество продукции. Потому на полках российских магазинов присутствуют в основном импортные фрукты и овощи.

Сейчас супермаркеты вынуждены срочно переписывать ценники. Однако самая большая проблема сейчас у тех сетей, которые осуществляют прямой импорт. Многие из них имеют отсрочки по платежам за поставленную продукцию, поэтому полученная выручка, при обмене в доллары по новому курсу, может не покрывать понесенные расходы на импорт. Те же, кто покупает продукцию у местных импортеров, также столкнулись с нежеланием последних отгружать фрукты и овощи по ранее согласованным ценам по той же причине.

"Очевидно, что уже в ближайшее время цены на импортную продукцию в России вырастут в среднем на 15-20%, и только при условии, что девальвация рубля прекратится. Это также повлечет цены на местную продукцию, которые вырастут не менее чем на 10- 15% уже в ближайшие дни", — прогнозируют аналитики.

"Дружественные" страны отменяют поставки овощей и фруктов

Как пишет The Moscow Times, из-за роста валютных рисков и резкой девальвации рубля Россия столкнулась с отменой экспортных контрактов на фрукты из Египта, Турции и Ирана. Экспортеры из этих стран теперь более осторожны и требуют пересмотра цен, чтобы учесть валютные риски.

Кроме того, продавцы овощей и фруктов, которые зимой в основном завозятся из-за границы, уже начали удерживать товар, ожидая, что цены вырастут.

Заметим, что с начала августа рубль обесценился на 25%, разгоняя инфляцию в импортных товарах. По данным Росстата, на 25 ноября продовольственная инфляция в России достигла 10,2%, а цены на базовые фрукты и овощи подскочили на десятки процентов. Так, картофель с начала года подорожал на 78,4%, капуста – на 30,7%, свекла – на 27%. Помидоры в годовом выражении стали дороже на 22,5%, огурцы – на 40,8%, лук – на 17%.

Чтобы затормозить инфляционный всплеск, правительство России планирует упразднить пошлины на импорт овощей и фруктов. В частности, льготы могут затронуть поставки картофеля, лука, моркови, капусты и яблок.

Напомним, российская валюта продолжает стремительно падать. Курс доллара на международном валютном рынке Forex вырос на 8,5% и составил 114,5 рубля.

По словам российских аналитиков, рубль ослабевает из-за "большой геополитической неопределенности" и чрезмерной ликвидности. Падению способствует, в частности, новый пакет санкций США против российского "Газпромбанка", одного из крупнейших поставщиков валюты в стране.