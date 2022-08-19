- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Кабмин отменил разрешение на продажу в Украине продуктов с этикетками без украинского языка
Кабинет министров отменил норму о временной возможности реализации в Украине пищевых продуктов, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного.
Такое решение правительство приняло на заседании 19 августа, сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Указанная норма была предусмотрена на период действия военного положения постановлением правительства №234 от 9 марта о мерах по обеспечению бесперебойной поставки импортируемых продуктов и кормов.
При этом Кабмин установил, что такие пищевые продукты, которые были или будут импортированы с 9 марта по 1 декабря, смогут находиться в обращении в Украине до истечения минимального срока годности или предельного срока потребления (даты "употребить до").Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что указанным постановлением было предусмотрено такое разрешение для операторов рынков пищевых продуктов, которые в результате военных (боевых) действий не в состоянии выполнить требование закона о предоставлении информации об импортируемых продуктах на государственном языке.
При этом партии таких продуктов все равно должны сопровождаться обязательной информацией на украинском, и такая информация должна предоставляться продавцами по требованию потребителей.
В то же время, о судьбе разрешения на продажу кормов с маркировкой на иностранном языке, введенного с аналогичными условиями, Мельничук ничего не сообщил.
Отметим также, постановление №234 разрешает маркировку пищевых продуктов и кормов на языке, отличном от государственного, если они ввозятся или пересылаются в Украину как гуманитарная помощь (то есть не подлежат продаже).
Источник фото: ua.depositphotos.com