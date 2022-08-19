Кабмин отменил разрешение на продажу в Украине продуктов с этикетками без украинского языка

Кабинет министров отменил норму о временной возможности реализации в Украине пищевых продуктов, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного.

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Такое решение правительство приняло на заседании 19 августа, сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Указанная норма была предусмотрена на период действия военного положения постановлением правительства №234 от 9 марта о мерах по обеспечению бесперебойной поставки импортируемых продуктов и кормов.

При этом Кабмин установил, что такие пищевые продукты, которые были или будут импортированы с 9 марта по 1 декабря, смогут находиться в обращении в Украине до истечения минимального срока годности или предельного срока потребления (даты "употребить до").

Напомним, что указанным постановлением было предусмотрено такое разрешение для операторов рынков пищевых продуктов, которые в результате военных (боевых) действий не в состоянии выполнить требование закона о предоставлении информации об импортируемых продуктах на государственном языке.

При этом партии таких продуктов все равно должны сопровождаться обязательной информацией на украинском, и такая информация должна предоставляться продавцами по требованию потребителей.

В то же время, о судьбе разрешения на продажу кормов с маркировкой на иностранном языке, введенного с аналогичными условиями, Мельничук ничего не сообщил.

Отметим также, постановление №234 разрешает маркировку пищевых продуктов и кормов на языке, отличном от государственного, если они ввозятся или пересылаются в Украину как гуманитарная помощь (то есть не подлежат продаже).

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