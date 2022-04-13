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Кабмин упростил регистрацию сельхозмашин в военное время
Кабмин упростил регистрацию сельскохозяйственных машин и механизмов на время войны. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства.
В частности, Кабмин принял постановление, которым вводится упрощенная процедура временной регистрации машин в период действия военного или чрезвычайного положения.
Процедура будет предусматривать:
- сокращение перечня документов для регистрации машин до минимально необходимого;Подписывайтесь на наш Telegram канал
- осмотр машин при регистрации будет осуществляться государственными инспекторами по возможности;
- принятие заявлений по регистрации машин главными управлениями Госпотребслужбы по принципу экстерриториальности.
В течение шести месяцев со дня прекращения военного или чрезвычайного положения эксплуатанты машин на временной регистрации в период действия военного положения обязаны осуществить государственную регистрацию машин в соответствии с требованиями Закона Украины "О дорожном движении". В противном случае сельхозмашины будут считаться незарегистрированными.
Напомним, 22 марта Министерство аграрной политики и продовольствия объявило о начале посевной кампании.
В Офисе президента называют целью Украины в этом году собрать хотя бы 70% от прошлогоднего урожая. В 2021 же году в Украине был собран максимальный урожай в истории страны: зерновых и зернобобовых культур – более 84 млн тонн, масличных — 22,6 млн тонн.