Kernel предоставила стране более полумиллиарда гривен помощи

За два месяца военного вторжения компания предоставила стране более 550 млн грн помощи. Из них 240 млн грн пошло на закупку снаряжения и оборудования для военных.

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С первых дней войны Kernel поддерживает всех, кто защищает Украину, в первую очередь военных, подразделения терробороны и полиции. Также компания успешно сотрудничает с волонтерскими организациями.

Главной ценностью для Kernel всегда были люди. Поэтому компания сосредоточилась на обеспечении армейцев защитным снаряжением. На эти нужды за 60 дней войны выделила 165 млн грн. Бойцы уже получили от Kernel 6755 бронежилетов и 2005 касок, надежная «защита» продолжает поступать.

Важным направлением помощи компании является закупка «умного» оборудования для оснащения им подразделений ВСУ. На 65 млн грн компания приобрела партию тепловизоров, квадрокоптеров и современных средств связи. Теперь это направление у команды Kernel одно из приоритетных.

Кроме того, Kernel передает на нужды ВСУ и ТрО автомобильную и специализированную технику, оборудование для оборонных сооружений и горюче-смазочные материалы. Объемы помощи по этой статье достигают десятков миллионов гривен.

На 65 млн грн компания приобрела партию тепловизоров, квадрокоптеров и современных средств связи.

Агрохолдинг обеспечивает армию лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Это обезболивающие препараты, кровоостанавливающие турникеты, рентген-аппараты для выявления осколков, препараты для реанимационных и операционных отделений. Всего на нужды фронта и больниц компания выделила почти 760 тыс. единиц лекарств и медоборудования более чем на 63 млн грн.

Продовольственное обеспечение армии — еще один приоритет Kernel. Компания наладила бесперебойную поставку продовольствия армейским подразделениям, в том числе бойцам на передовую. Организовала собственное производство консервов, которые отправляет защитникам.

Ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из Черноморского бассейна масштабно работает на всех фронтах и ​​приближает победу. «Каждый в большой команде Kernel прилагает максимум усилий ради общего дела. Работаем, верим и шаг за шагом приближаемся к победе!» — отмечают в компании.