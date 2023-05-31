Критически низкая динамика. За неделю в Украине в рамках зернового коридора загрузили 4 судна, – ассоциация

В течение 43 недели работы зернового коридора, 22-28 мая 2023 года, в морских портах Одесской области загрузили четыре судна (как и за предыдущую неделю). В то же время инспекцию на вход прошли 15 суден. Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Отмечается, что динамика работы коридора остается критически низкой из-за торможения со стороны РФ. С нынешними показателями экспортировать излишки продукции, находящиеся на территории Украины, до начала поступления нового урожая будет чрезвычайно сложно.

За неделю через порты было экспортировано 210,5 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 78% больше недели назад. Как указали в УКАБ, прирост есть, однако это минимальные отгрузки по сравнению с потенциалом этого экспортного канала.

Наибольшие объемы экспорта в течение 43-й недели работы зернового коридора составляли:

кукуруза (91% экспорта за этот период);

ячмень (9%).

Продукция отправилась в Китай, Испанию и Египет.

Всего с 1 августа 2022 года, когда коридор начал работу, удалось экспортировать 30,5 млн тонн украинской агропродукции.

Напомним, что российская сторона периодически саботировала проведение инспекций судов в территориальных водах Турции, чем блокировала работу зернового коридора. Поэтому образовалась очередь из суден.

17 мая 2023 стало известно, что зерновую инициативу продлили еще на 2 месяца – до 18 июля.

Но, как отмечали в "Украинском клубе аграрного бизнеса", полноценно коридор еще не заработал. Показатель проведения инспекций очень низок, учитывая значительную очередь.

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