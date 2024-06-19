Минагрополитики при финансировании Японии начинает проект по развитию малого садоводства

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство образования и науки Украины и Японское агентство международного сотрудничества (JICA), финансируемое правительством Японии, начинают новый "Проект содействия развитию малого садоводства: повышение инклюзивности женщин-фермеров".

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечают, что соответствующий трехсторонний протокол был подписан в Минагрополитики. Подписи, в частности, поставили заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич, заместитель министра образования и науки Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Дмитрий Завгородний и генеральный директор по экономическому развитию Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Такао Шимокава.

Что будет сделано в рамках проекта

Согласно сообщению Минагро, целью проекта является внедрение эффективных решений и методов работы для улучшения производственных мощностей и развития бизнес-навыков фермеров, занимающихся садоводством, особенно женщин-фермеров.

Отмечается, что в рамках проекта будет разработана обучающая программа для малых фермеров, занимающихся садоводством. В то же время будет рассмотрена возможность предоставления японской техники и другого необходимого оборудования и материалов для проведения тренингов в учебных заведениях.

"Проект будет внедряться японскими экспертами. Обучение будет проходить на базе профессионально-технических учебных заведений и учреждений высшего образования аграрного направления, подчиненных МОН", - говорится в сообщении ведомства.

Начало реализации проекта ожидается с октября 2024 года. Более подробная информация о проекте будет дополнительно освещена на официальных ресурсах Минагрополитики и МОН.

Сотрудничество Минагрополитики и JICA

В Минагро напоминают, что это уже третий совместный проект Минагрополитики и JICA.

В конце 2023 года профильные аграрные институты, подчиненные Минагрополитики, получили специализированное оборудование, технику и другую помощь от JICA.

В начале 2024 года Япония передала современную технику эксплуатации мелиоративных систем. Эта техника предназначена существенно улучшить эффективность выполнения ремонтных и уходовых работ на объектах государственной мелиоративной инфраструктуры.

Также ранее сообщалось, что Николаев будет сотрудничать с JICA в направлении переработки строительного мусора, который образуется в результате обстрелов.