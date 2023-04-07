На аукцион выставлено месторождение соли в Закарпатье

Госслужба геологии и недр выставила на аукцион Западно-Тереблянский участок каменной соли в Закарпатской области. Месторождение пытаются продать в третий раз.

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.Продажи.

Размер гарантийного взноса на участие в аукционе повышен с 500 000 грн до 15 млн грн.

Аукцион запланирован на 21 апреля.

Государственная служба геологии и недр выставляла месторождение на аукцион еще осенью 2022 года, первый провели 12 декабря 2022 года. В частности, в аукционе участвовали компании Юрия Косюка и Александра Ярославского.

Победила компания "Олимп Финанс Групп", предложившая за него 25 млн грн. "МХП" Косюка предложила за спецразрешение 1,2 млн грн, а DCH Ярославского - 1,3 млн грн. Но "Олимп" спецразрешение так и не выкупил, и 7 февраля 2023 года стартовал новый аукцион, где победила компания "Вест Салт Групп" с предложением в 55 млн грн. Эта компания тоже не выкупила спецразрешение.

Напомним, на дроны-камикадзе для Главного управления разведки благодаря проекту "Міць. Українська кам’яна" собрали более 58,5 миллионов гривен. Разведчики получат более 2200 беспилотников FPV.