На рынке свинины наблюдается снижение закупочных цен

Во второй половине мая цены на свиней убойных кондиций продолжили падать. На этой неделе большинство операторов рынка закупали черенок в диапазоне 55—57 грн/кг, хотя иногда встречались как более высокие, так и более низкие котировки.

Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" по результатам еженедельного мониторинга.

Более низкие цены в основном касались свиней высших весовых категорий, предложение которых влияло на общую ценовую ситуацию.

В западных областях наблюдался несколько более высокий уровень цен, тогда как в остальных регионах котировки тяготели до отметки 55,5 грн/кг. Средневзвешенная рыночная цена остановилась на уровне 55,8 грн/кг, что на 4,5% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Отмечается, что ожидания мясопереработчиков по дальнейшей динамике цен отличаются. Часть заготовителей прогнозирует ослабление цен из-за избыточного предложения и вялой реализации.

Другие же операторы отмечают умеренные объемы черенки высокой кондиции и ожидают оживления продаж с наступлением благоприятных для пикников погодных условий.

Некоторые операторы ожидают оживления рынка с наступлением благоприятных для пикников погодных условий.

Украина увеличила импорт свинины

В апреле импорт свинины в Украину несколько вырос против предыдущего месяца, однако остается малозаметным в совокупной емкости рынка.

Приток импортной свинины в апреле вырос в 3,5 раза против рекордно низкого мартовского показателя. На фоне длительной блокировки польской границы, более активное поступление мясного сырья обеспечили поставки из Канады, откуда за апрель завезли 233 т совокупной стоимостью 586 тыс. долларов.

Также следует отметить, что рынок свинины и продукции свиноводства в Украине постепенно восстанавливается, несмотря на общий кризис в животноводстве. Поголовье свиней и потребление свиного мяса и жира растет, их импорт и цены сокращаются.

Рост производства сала остается под вопросом – игроки отрасли отмечают, что заниматься только этим продуктом невыгодно, а в рационе украинцев он является дополнением к основному продукту, свинине. Более подробно о рынке свинины в Украине читайте в статье Delo.ua.

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