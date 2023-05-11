На Волыни фермера уличили в захвате участка у границы: ему помог пограничник (ФОТО)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пограничнику из Луцкого отряда, способствовавшего местному агропредприятию в самовольном завладении 45 гектарами земли в пограничной полосе.

Как говорится в сообщении ведомства, фирма арендовала более 284 га земли у местных жителей - владельцев паев. Однако коммерсант, чтобы увеличить прибыль компании, решил расширить посевные площади за счет земель пограничной полосы.

По данным следствия, начальник отделения пограничной службы, согласившийся на противоправное сотрудничество, обеспечил беспрепятственный доступ техники и персонала бизнесмена к находящимся под особой охраной участкам.

Его работники незаконно вырубили деревья и кустарники на 45 гектарах и засадили территорию сельхозпродукцией. По подсчетам, государство, как законный владелец, из-за самовольного захвата и использования земель не по назначению понесло убытки на более чем в 7,2 миллиона гривен. Пострадала ли от этого система охраны границы, сейчас проверяется.

Отмечается, что содействие в разоблачении последнего оказало руководство Госпогранслужбы. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

В свою очередь, в самой прокуратуре уточняют, что речь идет о депутате одного из местных советов Волынской области. По данным следствия, в 2018-2021 годах между ООО и владельцами паев были заключены договоры аренды на 335 участков площадью около 285 га, расположенных в пределах пограничной полосы во Владимирском районе.

Установлено, что чиновник, занимая должность руководителя структурного подразделения указанного предприятия, совместно с начальником отделения пограничной службы осуществил самозахват более 45 га сопредельных территорий, из которых 14,5 га – в пограничной полосе.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона

Руководителя предприятия подозревают в самовольном занятии земельных участков в зоне особого режима использования земель, совершенном по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса), а начальника отделения пограничной службы – в пособничестве ему (часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 197–1 УК).