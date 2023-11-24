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Огурцы в Украине уже на 10% дороже, чем в прошлом году: какие цены
Цены на огурец в Украине продолжают стремительно расти. Украинским тепличным комбинатам уже удается отгружать эту продукцию в среднем на 10% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По словам экспертов рынка, продолжающийся положительный ценовой тренд в данном сегменте связан с дальнейшим сокращением предложения местного огурца на фоне стабильного спроса со стороны как оптовых компаний, так и розничных сетей.
По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день большинство стационарных тепличных комбинатов Украины уже заявили о фактическом завершении сезона реализации огурца текущего оборота.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"На данный момент продажи ведут только единичные хозяйства, при этом качество предлагаемой продукции чаще всего оставляет желать лучшего", - подчеркивают аналитики.
Они добавляют, что цена на огурцы на украинском рынке продолжает стремительно расти из-за достаточно высокого спроса.
Сегодня производители готовы отгружать тепличные огурцы по 70-85 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.
Аналитики отмечают, что производители, которые еще ведут реализацию огурца, планируют полностью завершить сезон реализации максимум за 2 недели.
Эксперты проекта уверены, что тенденция роста цен на тепличный огурец в Украине сохранится и дальше.
При этом аналитики отмечают, что украинским тепличным комбинатам уже удается отгружать огурец в среднем на 10% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.
А вот на украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция понижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня.
Источник фото: ua.depositphotos.com